Horner : La saison de Verstappen, la plus dominante que j'ai vue en F1

Max Verstappen a conquis son deuxième titre mondial à quatre Grands Prix de la fin de saison et remporté 14 des 20 épreuves du championnat courues jusqu'ici, battant le record de succès en une campagne qui était précédemment codétenu par Michael Schumacher et Sebastian Vettel.

Pour Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, la nature de la domination du Néerlandais est particulière. Quand la question lui est posée de savoir si 2022 est la campagne la plus dominatrice de la part d'un seul pilote qu'il ait jamais vu, le Britannique a répondu : "Il y a eu des années de domination avec Mercedes, mais je pense que pour ce qui est du pilote seul, probablement oui. Il a remporté le plus grand nombre de Grands Prix en un an, en 22 courses."

"En plus de ça, il a gagné deux sprints, et il n'a pas gagné toutes [les courses] depuis la pole position. Il a dû se battre pour obtenir la plupart de ces victoires. Je pense que si l'on fait le bilan à la fin de l'année, Max a réalisé une saison absolument exceptionnelle. Il n'y a pas eu une seule fausse note. Il a été parfait tout au long de la saison. C'est incroyable le niveau de régularité qu'il a été capable d'atteindre."

Red Bull a connu son premier double titre pilotes et constructeurs depuis 2013, dernière année de la domination exercée par Sebastian Vettel sur la F1. "Ce sont deux pilotes très différents, deux pilotes au succès phénoménal", a déclaré Horner. "Je pense que ce que Sebastian a accompli dans sa carrière le place parmi les grands et les pilotes les plus performants de ce sport."

"Mais avec Max, aujourd'hui et cette année, nous sommes témoins de quelque chose d'exceptionnel. Je pense que ses exploits n'ont pas forcément toujours les éloges qu'ils méritent : à mon avis, ce que nous voyons cette année, c'est un pilote aux performances absolument remarquables qui est vraiment à son meilleur niveau."

Horner a également estimé que Red Bull méritait une certaine reconnaissance pour avoir contribué à produire les voitures et les performances qui ont permis à des pilotes comme Verstappen et Vettel de briller : "Il y a beaucoup de gens assis autour du bureau d'ingénierie et du garage, et à l'arrière de l'usine, qui sont les mêmes personnes qui ont accompli cela avec Sebastian et qui le font à nouveau avec Max."

"Je pense que l'ADN de notre équipe est que nous sommes une écurie de course. Nous sommes une équipe de compétiteurs, nous repoussons les limites. Nous sommes agressifs dans notre façon de courir, et nous suivons notre passion, qui est de prendre la piste et de faire de notre mieux. Nous suivons le mantra de Dietrich [Mateschitz] : 'pas de risque, pas de plaisir'."