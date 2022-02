Horner a rempli ses obligations après sa sanction FIA

Christian Horner a accepté de participer au programme de formation des commissaires de la FIA dans le cadre de sa sanction après ses commentaires controversés à la suite de la pénalité de Max Verstappen lors du GP du Qatar en novembre dernier. Le Néerlandais avait reçu une sanction de cinq places sur la grille et deux points de pénalité pour ne pas avoir respecté un double drapeau jaune lors des qualifications, après que l'AlphaTauri de Pierre Gasly se soit arrêtée dans la ligne droite des stands.

S'exprimant sur Sky F1, Horner, frustré, avait blâmé un "commissaire [de piste] malhonnête", coupable selon lui d'avoir agi incorrectement. Après que ses commentaires ont été largement rapportés, la FIA a pris l'affaire très au sérieux et le Britannique a été convoqué par les commissaires sportifs le jour de la course, conformément aux dispositions du Code Sportif International (CSI).

Le CSI précise que "tout propos, acte ou écrit qui porte un préjudice moral ou matériel à la FIA, à ses organes, à ses membres ou ses dirigeants, et plus généralement à l’intérêt du sport automobile et aux valeurs défendues par la FIA" constitue une infraction au règlement.

Horner a ensuite reçu un avertissement officiel, et dans leur décision, les commissaires ont noté que Horner "a expliqué que sa réaction a eu lieu sous la pression de la compétition suite à la pénalité infligée au pilote de la voiture 33".

"Les commissaires ont expliqué que le commissaire [de piste] concerné faisait son travail de la manière prescrite par le Code Sportif International. M. Horner a proposé de présenter ses excuses au commissaire concerné et d'expliquer aux médias qu'il ne voulait pas le blesser. Il a également proposé de participer au programme des commissaires internationaux de la FIA 2022, début février. Les commissaires acceptent sans réserve l'offre de M. Horner."

Pierre Gasly devant Max Verstappen au GP du Qatar

Le programme de deux jours de ce week-end a été suivi à distance par des commissaires du monde entier et de nombreuses disciplines différentes du sport automobile, et a été conçu comme un cours de formation pour les aider à faire leur travail plus efficacement. Parmi les intervenants figuraient les commissaires de F1 Garry Connelly et Tim Mayer.

Lors d'une séance de questions-réponses, Horner a parlé de son rôle de directeur d'équipe de Red Bull et de la relation de son équipe avec la FIA. Il a également pris part à un panel composé de compétiteurs portant spécifiquement sur le sujet des commissaires présidé par le directeur de course de la F1, Michael Masi. Charles Leclerc (Ferrari), le Champion de Formule E Antonio Félix da Costa, Jari-Matti Latvala (Toyota WRC) et Adrien Fourmaux (M-Sport WRC) étaient également présents.

Le programme de deux jours a été précédé la semaine dernière d'un séminaire séparé pour les directeurs de course, avec des intervenants comme Masi, Scot Elkins de la Formule E et le nouveau président adjoint de la FIA, Robert Reid.