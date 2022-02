Horner privé d'un tour de l'usine F1 de Mercedes

Si vous suivez le monde de la Formule 1 via les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu une ou plusieurs publications relayant l'achat par un certain "Chrisrian Horner" d'un tour de l'usine de Mercedes en F1. Il s'avère que c'est bien le directeur de l'écurie Red Bull Racing, Christian de son vrai prénom, qui a remporté cette enchère ce dimanche dans le cadre des Autosport Awards.

Ces enchères silencieuses, organisées pendant la cérémonie qui se tenait au Grosvenor House Hotel de Londres, ont été mises en place au profit de Grand Prix Trust (association caritative qui vient en aide à la communauté F1, et notamment aux anciens pilotes et salariés). Présent pour récolter le prix de Pilote international de l'Année de Max Verstappen ainsi que le trophée pour la Voiture de course de l'Année décerné à la RB16B, Horner a ainsi fait l'offre la plus élevée (3000 livres, soit environ 3500 euros) pour la visite de l'usine Mercedes.

Toutefois, les conditions générales sont claires : "Veuillez noter que les employés des autres équipes de Formule 1 ne sont pas éligibles à ce tour." L'ensemble des lots disponibles à la vente ont rapporté durant cette soirée près de 46 752 livres, soit environ 55 000 euros.

Red Bull et Mercedes se sont livré une bataille acharnée tout au long de la saison 2021, qui a vu les deux championnats se jouer lors de la dernière course de la saison à Abu Dhabi. Horner et son homologue de Mercedes, Toto Wolff, ont entretenu une relation glaciale au cœur de leur lutte pour le titre. En fin de saison, le Britannique a affirmé qu'il n'y avait "aucune relation" entre eux.

"C'était comme un match de boxe poids lourd de Bahreïn la première course jusqu'à la dernière course à Abu Dhabi", a déclaré Horner lors des Autosport Awards à propos de la lutte entre Verstappen et Lewis Hamilton. "Max a mené plus de tours que tous les autres pilotes réunis, a remporté plus de courses que n'importe quel autre pilote l'année dernière, et mérite pleinement tout ce qu'il a accompli."

