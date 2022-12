Horner : "Très difficile" pour Binotto de quitter Ferrari

À la suite de l'échec de la Scuderia dans la course au Championnat du monde cette saison, Mattia Binotto a posé sa démission après avoir ressenti ne pas avoir le soutien total de la direction du constructeur italien. Ferrari a accepté sa décision et finalise actuellement son remplacement, le directeur d'Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, étant le favori du moment.

Le départ de Binotto pourrait être de nature à déstabiliser quelque peu l'un des principaux rivaux de Red Bull, Christian Horner mettant en avant le bon travail fait par l'Italo-Suisse à Maranello. Interrogé par Motorsport.com lors de la cérémonie de remise des prix de la FIA en Italie, le directeur de Red Bull Racing a répondu avoir été surpris par les événements chez Ferrari : "Je pense, en toute justice pour Mattia, qu'il a fait un très bon travail en produisant clairement une voiture et un moteur très compétitifs pour Ferrari cette année. Évidemment, ils ont eu des problèmes opérationnels."

Je crois que ce sera le sixième directeur [de Ferrari] que j'aurai face à moi depuis que je suis chez Red Bull. Christian Horner

"Il a consacré une longue période de sa carrière et de sa vie à Ferrari, et je suis sûr qu'il doit être très difficile pour lui de quitter cette équipe après tout ce temps. Bien sûr, la pression est énorme dans cette équipe, parce que c'est une écurie 'nationale', ainsi qu'une écurie de constructeur. Et je crois que ce sera désormais le sixième directeur [de Ferrari] que j'aurai face à moi depuis que je suis chez Red Bull et, évidemment, vous savez, [il y a] beaucoup de pression dans ce travail."

Les Ferrari F1-75 lors du difficile Grand Prix de São Paulo.

Horner a assisté vendredi soir à la cérémonie de remise des prix de la FIA pour recevoir le premier trophée constructeurs de Red Bull depuis 2013. Évoquant la bataille avec Ferrari cette année, il a souligné la victoire de Max Verstappen au Grand Prix d'Émilie-Romagne comme un moment clé pour remettre les ambitions de son équipe sur les rails après un début d'année difficile.

"Je pense qu'ils [Ferrari] avaient une voiture plus rapide que nous en début de saison", a-t-il déclaré. "Mais nous avons pu rester au contact et c'était très, très important. Notre championnat comptait 21 courses, car nous avons manqué la première en subissant un double abandon. Mais nous devions rester au contact."

"Et, pour moi, l'un des week-ends cruciaux a été Imola avec la course sprint, puis la victoire. Gagner ces deux courses pour faire le doublé et battre Ferrari à domicile était, je pense, psychologiquement très important pour nous en tant qu'équipe, et potentiellement pour eux aussi. Je pense qu'ensuite, au fur et à mesure que nous développions la voiture, que nous l'améliorions et que nous perdions un peu de poids, la vitesse est venue."