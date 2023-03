Horner : Verstappen et Pérez auront "la même chance, la même voiture"

La domination sans partage de Red Bull lors des deux premiers Grands Prix de la saison a mis à mal les espoirs de grand suspense pour la saison à venir, même si l'écurie championne du monde en titre martèle que la concurrence est en mesure de rattraper son retard. Cette supériorité, mais également le scénario de Djeddah qui a profité à Sergio Pérez pour s'imposer devant Max Verstappen, posent aussi la question d'une éventuelle lutte pour le titre entre les deux coéquipiers. Une hypothèse que Christian Horner est le premier à ne pas écarter pour "que ça crée un spectacle" aux avant-postes.

"On a encore vu une belle course ce week-end entre nos deux pilotes", défend le directeur de Red Bull Racing dans un entretien accordé à Sky News Business. "S'il y a deux voitures qui dominent, si ces deux voitures s'affrontent, alors je pense que ça crée un spectacle en soi. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que la concurrence va revenir vite et de manière agressive, notamment lorsque l'on entamera la saison européenne, où les évolutions commencent à arriver. On entend parler de grosses évolutions chez Mercedes, je suis certain que Ferrari n'est pas satisfait non plus de sa position actuelle. On s'attend donc à ce que les choses convergent rapidement une fois que l'on rentrera en Europe."

LIRE AUSSI : Hill : Pas intimidé, Pérez "ne se laissera pas faire" chez Red Bull

La perspective d'un duel entre les deux pilotes Red Bull est cernée de nombreux doutes, compte tenu de l'environnement particulier d'une écurie de Milton Keynes décrite comme acquise à la cause du double Champion du monde Max Verstappen. L'entente avec Sergio Pérez est certes bonne depuis deux ans, mais elle a également connu un premier accroc en fin de saison dernière, à Interlagos. Néanmoins, Christian Horner assure que les deux hommes seront traités équitablement, et que le Mexicain aura donc sa chance s'il la saisit.

"Il y a toujours un conflit entre les deux championnats", rappelle le Britannique. "Le championnat le plus important pour l'équipe est celui des constructeurs, c'est là que l'argent est distribué. Le championnat pilotes est individuel, et c'est celui qui est le plus prestigieux, surtout pour les pilotes. Je pense que notre responsabilité d'écurie est de donner aux deux pilotes la même chance, la même opportunité, la même voiture. Et bien sûr, tout dépend de ce qu'ils font en piste. On a deux excellents pilotes, Max et Sergio. Il y a un respect sain entre eux deux, et je m'attends à ce que ça continue."

Confirmant de récents propos tenus par Helmut Marko, entre les deux premiers Grands Prix de l'année, Christian Horner voit quoi qu'il en soit l'avenir à moyen terme avec son actuel duo de pilotes. Et ce même si Lewis Hamilton venait à se lasser du manque de compétitivité de Mercedes.

"Je pense que ce que Lewis a accompli en Formule 1 est sans égal", souligne Christian Horner. "Mais on est très heureux avec nos pilotes, ils sont tous les deux engagés pour cette saison mais aussi pour la prochaine. Donc je ne vois pas comment on pourrait accueillir Lewis. Mais je suis sûr qu'ils [Mercedes] vont régler leurs problèmes, et on ne les écarte sûrement pas encore."