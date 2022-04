Horner : "Verstappen est un pilote agressif, c'est son ADN"

Voilà sept ans que Max Verstappen a fait ses débuts en Formule 1, et l'impétueux jeune loup a indéniablement gagné en maturité. Celui qui enchaînait les accidents lors de ses débuts chez Red Bull a atteint une constance remarquable ; cependant, Verstappen a gardé une attitude impitoyable dans les batailles roue contre roue, n'hésitant pas toujours à tasser ses adversaires hors de la piste. Les incidents avec son rival pour le titre Lewis Hamilton se sont d'ailleurs multipliés lors de la saison 2021, même si le Néerlandais est finalement sorti vainqueur de ce duel de longue haleine.

Qu'en pense le directeur de Red Bull Racing, Christian Horner ? Faut-il tempérer les ardeurs de son poulain ? "Nous discutons de n'importe quel incident, mais ça reste toujours entre lui et moi", répond Horner à BBC Sport. "Max est un pilote puissant, c'est un pilote agressif. Et ce style de pilotage est la raison pour laquelle il a été élu pilote le plus populaire en Formule 1. On sait qu'il va se donner à 100%."

Alors, Horner veut-il qu'il continue à piloter ainsi ? "Absolument", répond le Britannique. En considérant toutes les manœuvres en question ? "Eh bien, non, on apprend toujours, n'est-ce pas ?" rétorque-t-il. "Je pense que la manière dont il a piloté l'an dernier démontre une maturité formidable – et n'oublions pas que les autres font des erreurs. Il y a d'autres pilotes qui sont parfois agressifs aussi, vous savez. Mais oui, Max est un pilote agressif. C'est son ADN, c'est son identité. Oui, il sera toujours proche de la limite et il n'apprendra que de ses expériences. Je n'ai aucun doute là-dessus."

Horner est en tout cas absolument ravi que Verstappen ait renouvelé sa confiance à Red Bull en signant un nouveau contrat historique, qui porte jusqu'au terme de la saison 2028. Il aura alors 31 ans. "Cela montre la confiance qu'il a en nous", affirme Horner. "Vu l'engagement et l'investissement du groupe et les activités qui s'y font, je pense que c'était extrêmement logique. Nous avons la pression pour réussir, mais c'est normal dans ce business."

Lire aussi : Horner dénonce "l'intimidation" de Masi par Mercedes