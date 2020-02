Horner et Verstappen louent les progrès de Honda pour 2020

Au début de la saison 2019, l'une des grandes inconnues en termes de hiérarchie était le niveau de performance réel de Red Bull, et surtout de son nouveau motoriste Honda. Le constructeur japonais avait effectué une année de travail avec Toro Rosso mais les performances et la fiabilité du V6 hybride conçu à Sakura semblaient encore nettement en deçà des propositions des trois autres motoristes. Finalement, le développement intensif effectué en 2018 a payé, avec un podium pour Max Verstappen dès le Grand Prix d'Australie et trois victoires durant la saison. Christian Horner, le directeur de Red Bull, confirme que le développement moteur se poursuit et que les signaux sont au vert pour une nouvelle saison de progrès en 2020.

Lire aussi : La Red Bull RB16 prend la piste

"Ils semblent assez satisfaits", a déclaré Horner à Motorsport.com. "Le moteur a fait des progrès constants au fil de l'année dernière. Le tout dernier moteur est l'étape suivante dans cette évolution. Ils ont fait beaucoup de kilomètres sur les bancs d'essai. Nous travaillons très étroitement avec eux sur l'intégration du moteur dans le châssis. Ils partagent la motivation et le désir de compétitivité, et celui de progresser après les trois victoires obtenues l'an dernier, et de tout ce qui allait avec. Ils sont focalisés sur cette étape suivante. Le retour qu'ils ont accompli a été phénoménal, quand vous tenez compte d'où ils étaient il y a cinq ans et d'où ils sont maintenant. C'est très impressionnant."

La confiance affichée dans le clan Red Bull semblait parfois verser dans l'optimisme aveuglé, puisque Helmut Marko avait notamment un objectif de cinq succès pour la première saison du duo Red Bull-Honda, mais Verstappen assure que cette confiance n'était pas feinte. Malgré les trois années de difficulté pour Honda avec McLaren entre 2015 et 2017, le manufacturier semblait enfin avoir trouvé une méthode efficace pour rattraper son retard, et cela a été confirmé grâce à une saison solide en 2019, avec également deux podiums pour Toro Rosso.

Lire aussi : Honda compte trouver davantage de constance en 2020

"J'étais vraiment impatient de commencer à travailler avec eux, et je n'ai pas été déçu. Ça me plait vraiment", assure Verstappen. "Ils sont très concentrés et je pense que les étapes franchies au fil de la saison étaient très positives. Bien sûr, un pilote veut toujours davantage, mais c'est pareil de leur côté, ils veulent toujours plus. Et je pense qu'en fin d'année [2019], ils étaient très compétitifs. Je crois que nous étions proches de Mercedes, comme on a pu le voir par exemple au Brésil avec la course entre Pierre [Gasly] et Lewis [Hamilton]. Face à Ferrari, je ne sais pas. Je pense qu'ils sont encore un peu en avance, mais Honda a fait des progrès durant l'hiver. Nous verrons ce qu'ont fait les autres, car ils progresseront aussi, et j'espère que nous aurons fait mieux qu'eux."

Propos recueillis par Jon Noble

Related video