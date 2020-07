Horner persiste et signe : Vettel chez Red Bull, c'est non

Sebastian Vettel est actellement sans volant pour l'an prochain, la Scuderia Ferrari ayant décidé de le remplacer par Carlos Sainz, et ses pistes pour rester sur la grille se raréfient. Parmi les top teams, seul Red Bull, l'écurie avec laquelle il a remporté ses quatre titres mondiaux, semblait être une option réaliste. Bien que le directeur d'équipe Christian Horner ait d'emblée fait part de son scepticisme, Dietrich Mateschitz – copropriétaire de la marque au taureau – a apporté son soutien à son ancien poulain.

Cela ne suffira manifestement pas : Horner est catégorique sur le fait que Red Bull va renouveler sa confiance à Alexander Albon aux côtés de Max Verstappen. "Évidemment, le sujet a été abordé", déclare Horner pour Sky Sports F1. "Nous sommes engagés vis-à-vis de nos pilotes actuels. Nous pensons avoir un excellent duo en Max et Alex, et nous pensons que ce duo a un grand potentiel pour l'avenir. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir faire de la place."

Lorsqu'il lui est demandé si c'est un non avec certitude, Horner répond : "C'est un non, aucun doute là-dessus. Sebastian en est conscient." Conseiller de Red Bull en sport automobile, Helmut Marko le confirme auprès de la chaîne autrichienne ORF : "Il n'y a aucune chance que nous lui donnions un baquet en 2021, et j'en ai déjà informé Sebastian."

Horner poursuit : "Il est inhabituel pour un quadruple Champion du monde d'être sans volant à ce moment de l'année. J'imagine qu'il a deux possibilités : soit Racing Point, soit une année sabbatique pour réévaluer ses options dans un an." Il semble donc que la seule issue de secours, pour Vettel, soit Racing Point. Or, là aussi, c'est compliqué : Sergio Pérez est déjà sous contrat jusqu'à fin 2022, tandis que Lance Stroll est le fils du copropriétaire de l'écurie, Lawrence Stroll.

"Je doute que Lance se fasse virer !" sourit Horner. "Bien sûr, on ne sait jamais ce qu'il y a dans les contrats des pilotes avec les équipes, seul le Contract Recognition Board [bureau de reconnaissance des contrats de la FIA, ndlr] a tous les éléments. Je suis sûr qu'il y a des clauses. Mais ce ne sont vraiment pas nos oignons."