Horner et Wolff d'accord : le marsouinage sera difficile à réguler

Jeudi, la FIA a publié une Directive Technique afin de s'attaquer au marsouinage, qui met en danger la santé et sécurité des pilotes. Après avoir recueilli des données à Montréal ce week-end, l'instance dirigeante trouvera un moyen d'introduire un calcul "basé sur l'accélération verticale de la voiture, qui donnera une limite quantitative pour le niveau acceptable d'oscillations verticales."

Les équipes devront alors se conformer à ce résultat en ajustant les réglages de leurs voitures pour s'adapter à chaque circuit, en fonction de la quantité de rebondissements constatée. Christian Horner et Toto Wolff, patrons respectifs de Red Bull et Mercedes, ont été aux antipodes du débat toute la saison, Red Bull ne souffrant pas et Mercedes luttant plus que quiconque. Cependant, tous deux sont d'accord sur le fait que la FIA pourrait avoir du mal à trouver un moyen de faire fonctionner les mesures de restriction.

"Je pense qu'il faut juste un peu plus de discussions pour comprendre comment cela va être contrôlé", a déclaré Horner à Motorsport.com. "C'est évidemment toujours le problème avec ces choses-là. Je pense donc que c'est bien intentionné, mais comme toutes ces choses, la mise en œuvre est cruciale. Que se passe-t-il si les conditions changent, comme le vent ou autre chose ? Je pense que ce sera toujours une difficulté. Mais je pense qu'ils ont réagi à la pression qui a été mise sur eux, ce qui était inévitable, pour des raisons de sécurité, bien sûr. Avec toutes ces choses, c'est la mise en œuvre qui est importante, et la compréhension de la métrique."

Horner a reconnu que la voie choisie par la FIA était meilleure qu'une modification règlementaire telle qu'une hauteur de caisse minimale. "Je pense qu'il serait grossièrement injuste d'avoir l'équivalent d'un changement de règlement au milieu de l'année", a ajouté le Britannique. Quant à Wolff, ce dernier a déclaré que la création d'une mesure ne sera pas facile et, comme Horner, a affirmé que les équipes avaient besoin de discuter davantage avec la FIA.

"Je pense que parfois nous devons éviter de trop compliquer la situation", a-t-il partagé pour Motorsport.com. "Mesurer la fréquence des rebonds peut conduire à des situations très controversées, ou à des évaluations. Est-ce que vous disqualifieriez une voiture qui, selon vous, rebondit trop et lui permettrait de gagner ? Je doute que vous fassiez cela. Donc toutes les équipes doivent se serrer les coudes avec la FIA et dire ce que nous pouvons faire pour maîtriser la situation."

De plus, Wolff est d'accord avec le point de vue de Horner selon lequel les rebonds sont liés aux circonstances. "Le fait est que les voitures rebondissent à différents moments du week-end, nous avons des séances où nous ne rebondissons pas", a-t-il dit. "Carburant, pas de carburant, vent, vent de face, vent arrière, niveaux d'adhérence. Donc je pense que ce sera très différent de dire que dans une séance, vous rebondissez trop. Et qu'est-ce que vous faites de la course alors ? Vous pouvez avoir un jour où vous vous en sortez parfaitement bien et vous ne voyez pas de rebonds élevés, et le jour suivant, vous avez une voiture qui rebondit. Je pense que ce qu'il faut reconnaître, c'est que les voitures à effet de sol sont un problème. Et nous devons nous y attaquer."

Otmar Szafnauer, directeur de l'équipe Alpine, rejoint ses compères sur la difficulté de mettre en place une telle mesure. "Ce n'est pas une tâche facile, ce sera compliqué", a déclaré l'Américain à notre micro. "Et je comprends aussi que cela pourrait être spécifique au circuit. Alors comment déterminer rapidement cela avant d'arriver sur une piste, afin de pouvoir planifier ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais nous faisons tous des efforts et nous aiderons la FIA. Nous devons nous assurer que c'est juste pour tout le monde, et que le terrain de jeu reste égal. Donc je ne pense pas que nous puissions commencer à introduire des règlements, à la mi-saison, pour favoriser une équipe par rapport à une autre."