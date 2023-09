Horner accuse Wolff d'un "manque total de compréhension" sur la RB19

Alors que Max Verstappen domine de la tête et des épaules la saison 2023 de F1, d'aucuns estiment que l'avantage du Néerlandais sur son équipier Sergio Pérez repose en partie sur la façon dont la Red Bull RB19 a été conçue et/ou développée. Pour certains observateurs ou acteurs, l'écurie autrichienne privilégierait des caractéristiques allant dans le sens du style de pilotage de son leader.

Évoquant l'écart entre Verstappen et Pérez à Zandvoort, le directeur de Mercedes, Toto Wolff, avait ainsi suggéré que la dynamique entre Verstappen et ses différents équipiers était telle que la différence était "bizarre", avant d'ajouter que cela pouvait reposer sur une "capacité à créer une voiture autour de lui, [voiture] qui est très délicate à contrôler mais rapide si vous y parvenez".

Interrogé sur le sujet à Monza, Verstappen avait lancé : "Ce sont des conneries. Ça ne marche pas comme ça. Je pilote simplement la voiture qui m'est confiée de la manière la plus rapide possible. Je ne suis pas là pour dire aux gars de me donner plus [de train] avant parce que c'est ce que j'aime. Je me contente de dire : 'Concevez-moi la voiture la plus rapide et je la piloterai en fonction de cela'. Chaque année, c'est différent, chaque voiture se pilote un peu différemment."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Quand Motorsport.com a demandé à Christian Horner, le directeur de Red Bull, d'expliquer la différence entre ses deux pilotes, à la lumière des remarques de Wolff, sa réponse à été la suivante : "Je suis tout à fait d'accord avec Max. Si Toto pense que nous développons une voiture autour d'un seul pilote, cela montre un manque total de compréhension de la façon dont une voiture de course et une équipe se développent."

"Vous développez une voiture pour qu'elle soit aussi rapide que possible et parfois les voitures rapides sont des voitures difficiles [à piloter]. Historiquement, ça a été le cas. Je pense que les bons pilotes s'adaptent. Vous le voyez dans des conditions humides, des conditions mixtes, des conditions variées. L'élite [des pilotes] s'adapte rapidement."

"Je pense que c'est l'un des talents clés [de Verstappen], sa capacité à s'adapter aux sensations et au niveau d'adhérence qu'une voiture lui offre. Mais la direction n'est certainement pas de faire en sorte d'adapter quelque chose à un pilote spécifique. Nous essayons simplement de concevoir et de construire la voiture la plus rapide possible. Nos outils, nos simulations, notre soufflerie nous donnent cette direction."

Horner a conclu sur le sujet en expliquant que Verstappen utilisait les "outils dans la voiture" pour l'adapter à son style de pilotage.

Avec Ronald Vording