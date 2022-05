L'horrible journée de Max Verstappen, au garage en EL2

Sur le nouveau circuit qu'est l'Autodrome international de Miami, il était crucial de limer le bitume ce vendredi en essais libres. Max Verstappen en est amèrement conscient, lui qui a passé une bonne partie de la journée au garage en raison de divers problèmes techniques, notamment un coûteux pépin hydraulique en Essais Libres 2. "Dès que je suis sorti des stands, je n'arrivais pas vraiment à tourner. Les freins étaient en feu", relate le pilote Red Bull, désabusé.

Résultat : Verstappen n'a parcouru que 15 tours sur l'ensemble des deux séances. "Ce n'est simplement pas une bonne journée", déplore le Néerlandais. "C'est extrêmement douloureux, surtout sur un circuit comme celui-ci où l'on veut rouler, appendre la piste, prendre ses marques. En somme, nous n'avons pas fait plus de cinq tours aujourd'hui. Ce n'est pas ce que l'on veut."

"Bien sûr, je vais essayer de rattraper le temps perdu, mais ce n'est pas évident. Non seulement tout le monde a plus roulé que nous, mais nous n'avons pas d'informations sur ma voiture pour savoir quoi faire. Bref, c'est extrêmement douloureux."

Le directeur d'équipe Christian Horner, pour sa part, est manifestement abasourdi par cette succession d'ennuis. "Il a passé une journée horrible !" s'exclame le Britannique au sujet de son pilote vedette sur Sky Sports F1. "Il a eu un souci ce matin, nous avons donc changé la boîte de vitesses et l'un des coins de la voiture par précaution, et là, il a eu un problème hydraulique dès qu'il est sorti des stands, ce qui a malheureusement endommagé les freins arrière. Il a fait quelques tours, je crois qu'il a fait cinq tours chronométrés aujourd'hui, qui étaient tous compétitifs. Heureusement, avec les drapeaux rouges, il n'est pas trop perdant, mais c'est frustrant de ne pas avoir ce temps de piste."

Il va désormais falloir effectuer un maximum de tests lors de la troisième et ultime séance d'essais libres, avant de placer la monoplace sous le régime de parc fermé. "Nous ferons probablement un peu plus de tours qu'à l'accoutumée en EL3. Un circuit urbain, il faut y prendre ses marques. On sait comme Max s'adapte bien à de nouvelles pistes. Je suis sûr qu'il va rattraper le temps perdu", conclut Horner.