Hugh Jackman pourrait incarner Enzo Ferrari

Le film, qui pourrait s'intituler simplement "Enzo Ferrari", devrait ainsi être réalisé par le réalisateur de "Le Dernier des Mohicans", "Heat" ou encore "Ali", Michael Mann, et verrait son tournage débuter au printemps prochain. Il serait centré sur l'année 1957, qui avait vu Ferrari en grande difficulté financière alors que son fondateur était attaqué par le Vatican suite à un crash terrible lors des Mille Miglia. C'est aussi l'année lors de laquelle Enzo Ferrari a perdu son fils, Dino, à l'âge de 24 ans.

Dans un entretien pour le site Deadline.com, Mann a déclaré : "Le véritable pouvoir de cette œuvre réside dans la vie émotionnellement chargée de ces personnes dans des circonstances complexes et extrêmes. En outre, il y a la puissance explosive et la beauté mortelle de la course. C'est une œuvre dramatique et c'est pourquoi Ferrari est resté avec moi." Il faut dire que le cinéaste travaille visiblement sur ce projet depuis deux décennies, d'ailleurs nous évoquions déjà en 2017 la possibilité que Hugh Jackman y participe.

Si Hugh Jackman ("X-Men", "Le Prestige", "Prisoners") décroche le rôle-titre, il ne sera pas le premier à incarner Enzo Ferrari dans un film, l'acteur italien Sergio Castellitto l'ayant joué dans un biopic pour la télévision en 2003, tandis qu'Augusto Dallara l'a interprété dans un plus petit rôle dans Rush de Ron Howard en 2013.

Le scénario de ce long-métrage sera basé en grande partie sur le livre de Brock Yates "Enzo Ferrari - The Man And The Machine". Le réalisateur américain a récemment participé au film "Le Mans 66" en tant que producteur exécutif.