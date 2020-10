Hülkenberg a fait "un boulot fantastique" pour Racing Point

De nouveau amené à jouer les remplaçants de luxe le week-end dernier, Nico Hülkenberg a impressionné l'équipe Racing Point lors du Grand Prix de l'Eifel. Le pilote allemand, qui avait déjà remplacé Sergio Pérez à Silverstone début août, a pris au pied levé la place d'un Lance Stroll malade sur le Nürburgring. Privé du moindre tour de préparation en essais libres en raison de son appel tardif, il a entamé son week-end par une séance de qualifications bouclée au dernier rang mais à seulement deux dixièmes de Nicholas Latifi et Kimi Räikkönen. Très solide en course, il est allé chercher une belle huitième place et inscrire quatre points précieux pour l'écurie, qui a salué son "remarquable" travail.

"Nico a fait un boulot fantastique à partir du moment où il est arrivé, c'est-à-dire samedi après-midi", souligne Andrew Green, directeur technique de Racing Point. "Je pense qu'il mérite une énorme reconnaissance pour ce qu'il a fait. Avec le temps qu'il avait et les changements apportés à la voiture depuis la dernière fois qu'il l'a pilotée, je pense qu'il a fait un travail remarquable. Nous savions qu'il le ferait. C'est pour ça qu'il n'est jamais loin du téléphone pour ce genre de situation. Nous le connaissons bien, nous savons ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Nous avons instantanément réglé la voiture en sachant qu'elle lui plairait. Mais il faut du temps dans la voiture, du temps sur la piste, et il en a manqué."

En débutant son week-end par les qualifications, Hülkenberg savait qu'il devait adopter une approche prudente. Il a ainsi enchaîné une dizaine de tours avec comme priorité le fait d'enregistrer un chrono décent lui assurant sa place sur la grille. Contraint à une familiarisation expresse avec une RP20 ayant beaucoup évolué depuis l'été, il n'a pas pris de risques inutiles.

"Aurait-il pu passer en Q2 avec plus de roulage ? Oui, certainement", estime Green. "Avec encore plus de roulage il aurait même pu passer en Q3. Mais il a toujours été tourné vers le dimanche. Il savait qu'il devait juste s'assurer d'être dans les 107% le samedi après-midi afin d'avoir l'opportunité de courir le dimanche. Il était inutile de tout gâcher dans son premier tour chrono le samedi, ça l'aurait éliminé pour le dimanche. S'il avait fait les EL2 le samedi matin, il se serait retrouvé avec Checo [Pérez]. Mais c'était trop demander je crois, alors que tout le monde attaquait fort le samedi, de progresser à ce point au chrono. Avec deux tours de plus, il serait sorti de la Q1. Avec quatre tours de plus il aurait pu aller en Q3. Mais je crois qu'il faut lui accorder un crédit énorme pour avoir fait ce chrono avec le nombre de tours dont il disposait."