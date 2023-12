Hülkenberg déplore l'inefficacité "agaçante" des évolutions Haas

Le scénario de la saison 2023 se sera avéré désagréablement familier pour Haas F1 Team. Encore une fois, l'écurie américaine a été perdante dans la course au développement, marquant onze points en première moitié de saison mais un seul par la suite. Cette dégringolade dans la hiérarchie, la structure menée par Günther Steiner la vit chaque saison : 28 points avant la trêve estivale et un seul après en 2016, puis 29-18, 66-27, 26-2, 1-2, 0-0 et 34-3 lors des saisons 2017 à 2022. Autant dire que la collaboration encore plus étroite avec Ferrari, via des bureaux à Maranello, ne porte pas ses fruits au niveau du développement.

En témoignent les dernières évolutions apportées en 2023 au niveau des pontons, rejoignant le concept adopté par les autres écuries. Celles-ci n'ont convaincu ni Nico Hülkenberg, ni Kevin Magnussen. Au Grand Prix d'Abu Dhabi, le premier s'est qualifié huitième avec l'ancienne spécification en n'ayant quasiment pas roulé le vendredi, le second n'a pu faire mieux que 17e avec la nouvelle.

"Cela confirme juste mon impression selon laquelle la monoplace évoluée ne représente pas vraiment un pas en avant significatif", indique Hülkenberg. "Elle est probablement très, très similaire en matière de performance. En soi, forcément, ce n'est pas génial, car une évolution, il faut qu'elle fonctionne. Peut-être que cela a prouvé quelque chose."

"C'est très décevant et agaçant pour nous. On n'est évidemment pas contents de ça. C'est symbolique de notre saison : on n'a rien développé, on s'est complètement fait dépasser, les autres ont développé plus vite, et par conséquent, on est derniers aujourd'hui. Telle est la véritable cause, que l'on doit vraiment traiter pour l'an prochain."

Le vétéran allemand précise au sujet de ces deux spécifications utilisées en fin de saison : "Je ne crois pas qu'il y ait une énorme différence entre elles. Les différences sont mineures. [À Las Vegas], je trouvais que le nouveau package avait l'avantage sur l'ancien avec une configuration à faible appui. [À Abu Dhabi], je n'ai évidemment pas fait le vendredi, mais à partir du samedi, ma sensation était correcte. Kevin ne paraissait pas si content."

Nico Hülkenberg (Haas)

Les performances en qualifications étaient pourtant plutôt satisfaisantes, Haas ayant atteint la Q3 à 14 reprises sur 56 possibles (11/44 sans les shootouts), mais l'écurie a particulièrement souffert de la dégradation de ses pneus, considérée comme la pire du plateau.

"Les signes étaient là en début de saison", analyse Hülkenberg. "Mais à ce moment-là, on s'en sortait, car les autres avaient davantage de difficultés. Une fois qu'ils ont résolu ça puis apporté de vraies évolutions, c'est là qu'on a vraiment commencé à en payer le prix. La seconde moitié de saison a été vraiment dure. Je crois qu'il n'y a eu qu'une opportunité de marquer un point ou deux pour moi à Singapour, et on l'a ratée avec la mauvaise stratégie. À part ça, on n'avait simplement jamais le rythme pour le faire. Même quand il y avait beaucoup d'abandons, on était juste trop loin."

Il y a donc du pain sur la planche chez Haas en vue de la saison 2024, pour laquelle Hülkenberg ne sait pas à quoi s'attendre : "Tout ça est hypothétique. Je pense qu'on doit faire nos preuves le moment venu. Je pense qu'il faut étudier ce que l'on a fait et ce dont on dispose. Peut-être qu'on doit faire des changements, car ce qu'on a fait cette année n'a pas marché. Mais de grandes questions se posent désormais pour l'intersaison."

Propos recueillis par Adam Cooper