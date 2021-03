Hülkenberg est bien le joker d'Aston Martin et Mercedes

En discussion depuis quelques semaines, comme nous l'évoquions au début du mois, Nico Hülkenberg a trouvé un accord pour occuper un poste de réserviste cette saison. Sans baquet de titulaire pour la deuxième année consécutive, le pilote allemand sera le joker d'Aston Martin et de Mercedes en 2021, en plus d'occuper une fonction de consultant pour la chaîne de télévision ServusTV. C'est d'ailleurs au micro de celle-ci qu'il a confirmé l'information ce vendredi, en marge du Grand Prix de Bahreïn. "Cette année, je serai pilote de réserve pour Aston Martin, et aussi pour Mercedes sur certains Grands Prix", a-t-il annoncé. "J'ai un peu un triple rôle cette saison."

L'expérience de Nico Hülkenberg en la matière a sans aucun doute joué un rôle, lui qui a disputé l'an passé trois Grands Prix au pied levé, à chaque fois chez Racing Point, pour suppléer Sergio Pérez puis Lance Stroll, alors touchés par le COVID-19. L'écurie de Silverstone est devenue Aston Martin cette saison, mais conserve donc des liens étroits avec son ex-pilote. Hülkenberg compte 178 départs en Grand Prix à son actif mais n'a jamais signé le moindre podium. L'an dernier, lors de ses piges chez Racing Point, il a décroché une septième et une huitième place sans avoir bénéficié d'une très grosse préparation.

Chez Mercedes, deux pilotes de réserve sont déjà en place, Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries. Néanmoins, tous les deux courent pour la firme à l'étoile en Formule E, et en cas de conflit de date ou d'absence, l'écurie de Brackley comptera donc sur Hülkenberg pour jouer le rôle du troisième homme.

Mercedes a également annoncé le renouvellement de sa collaboration avec Esteban Gutiérrez, dont le rôle a été ajusté. Auparavant pilote d'essais, le pilote mexicain sera désormais ambassadeur de l'écurie et de la marque : il travaillera avec le management ainsi que le département commercial, notamment pour développer les relations entre Mercedes et le marché sud-américain.

Alors que le coup d'envoi de la saison 2021 est donné ce week-end à Bahreïn, il faut enfin noter que l'écurie Williams a également confirmé la présence de Dan Ticktum dans son effectif. Le Britannique est maintenu à son poste de pilote de développement, parallèlement à son engagement en Formule 2 avec Carlin.

Avec Stefan Ehlen