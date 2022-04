Hülkenberg noyé par les nombreuses informations sur les F1 2022

Alors que le coup d'envoi du Grand Prix de Bahreïn était imminent, Nico Hülkenberg a été appelé au dernier moment par Aston Martin pour remplacer un Sebastian Vettel mis sur la touche en raison d'un test COVID positif. Une fois de plus, le pilote allemand a dû composer avec un timing très serré et une voiture qu'il ne connaissait qu'à travers le simulateur de l'équipe britannique, achevant les EL1 à la 14e place et les EL2 à la 17e.

"Je suis parti de zéro ce matin et je me suis bien acclimaté", a expliqué Hülkenberg. "Évidemment, il y a toujours une marge de progression, nous allons apprendre et digérer [toutes les informations] dans la nuit. Aujourd'hui, il y avait une surcharge d'informations, de données, de tout. Beaucoup d'émotions aussi, évidemment. Mais c'était fun d'être de retour dans une F1, connaître de nouveau les sensations et les forces g. Donc j'ai apprécié et j'attends la suite avec impatience."

Hülkenberg a également admis qu'il ne s'attendait pas à un changement aussi important entre l'Aston Martin de 2022 et la Racing Point de 2020, l'année de ses trois dernières apparitions en Grand Prix. "J'ai été surpris de la différence, en particulier les sensations avec les pneus. Donc il a fallu du temps pour que je m'habitue et il en faudra encore", a-t-il ajouté.

"Le processus de freinage est adapté à cette voiture et à ces pneus. C'est certainement très différent, c'est amusant. Le pilotage est évidemment toujours un peu pareil mais si l'on entre dans les détails, c'est là que se trouvent les différences. Et je pense que pour moi, la plus grande [différence] est probablement les pneus, le feeling avec les pneus, les flancs étroits. Ce sont mes premières sensations avec [ces pneus] et je pense que c'est assez différent."

Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22

Sur ses progrès réalisés tout au long du vendredi, l'Allemand a commenté : "Je suis assez content du feeling et de la façon dont j'ai pu progresser aujourd'hui, tour après tour, pour être en meilleure harmonie avec la voiture. Je pense que, compte tenu de notre point de départ et compte tenu du temps, je pense que c'était une journée assez correcte. C'était ce que j'attendais d'aujourd'hui, gagner en confiance dans la voiture et être aussi à l'aise que possible. Je pense que j'y suis parvenu. Mais vendredi, c'est évidemment le jour des essais, on roule tout seul, on a des pneus plutôt frais. Donc à cet égard, c'est probablement le jour le plus facile du week-end."

Et Vettel a également prodigué quelques conseils à son compatriote avant qu'il ne prenne le volant de sa voiture. "Nous nous sommes parlés [jeudi]", a révélé Hülkenberg. "Il m'a fait part de son feedback à propos de certaines choses, de ce à quoi je devais faire attention, de la manière dont la voiture doit selon lui être pilotée, etc. C'est toujours bon d'avoir ça mais, en tant que pilote, vous devez y aller, vous devez avoir vos propres sensations et vivre votre expérience. C'est évidemment ce que nous avons fait aujourd'hui."