Hülkenberg et Pérez sont des options crédibles pour Red Bull

Red Bull Racing a révélé que Nico Hülkenberg et Sergio Pérezz pourraient tous les deux constituer une option en vue de la constitution de son line-up 2021. Ces propos tenus par Helmut Marko interviennent dans un contexte difficile pour Alexander Albon, qui a subi une nouvelle déconvenue au Nürburgring le week-end dernier. Si le Thaïlandais a abandonné à cause d'un radiateur percé, sa course avait auparavant été rendue difficile par un gros blocage de roue dans le premier tour l'ayant fait basculer prématurément sur une stratégie à deux arrêts, puis par un accrochage évitable avec Daniil Kvyat.

Depuis le début de la saison, Red Bull ne cesse de soutenir ostensiblement Albon et d'affirmer croire en son potentiel. Néanmoins, l'écurie de Milton Keynes sait qu'elle doit avoir un pilote le plus performant possible aux côtés de Max Verstappen dans l'optique du championnat constructeurs, et si tel n'est pas le cas, elle pourrait se permettre de regarder ailleurs.

"Nous pouvons parler des noms disponibles sur le marché", admet Helmut Marko au micro de la chaîne allemande Sport1. "Il y a Hülkenberg et il y a Pérez. La question est de savoir à quel point ils seraient distancés par Max ? Nous avons des comparaisons avec Ricciardo et nous pouvons tirer des conclusions quant à la situation des pilotes. Je crois qu'aucun ne sera à moins de trois dixièmes [de Verstappen]. Dans ses bons jours, Albon est capable d'avoir cette proximité avec Max. Albon est jeune, mais nous sommes conscients du fait que s'il ne peut pas supporter la pression, nous ne pouvons pas nous permettre de rester sur une jambe en vue du championnat. Telle est la situation. Il est actuellement impossible de jouer un championnat avec une seule voiture. Mais nous n'en sommes pas encore là. La performance [d'Albon] au Nürburgring était satisfaisante."

Albon est encore "dans la zone verte"

Le fait de voir évoluer Hülkenberg dans une Red Bull aurait pu se produire dès le week-end dernier, car Helmut Marko révèle également qu'un doute a un temps pesé sur la participation d'Albon au Grand Prix de l'Eifel. L'Allemand a finalement remplacé Lance Stroll au pied levé chez Racing Point, le Canadien étant malade et forfait. "Nous étions déjà en discussion avec Hülkenberg vendredi, car Albon, comme beaucoup d'autres, avait fait un test [COVID] non concluant", explique Marko. "Il aurait pu devenir positif. Juste après avoir atterri, j'ai appelé Hülkenberg, car Albon était un cas suspect. Mais dieu merci, Albon était finalement négatif."

Le fait d'envisager un recrutement de Hülkenberg ou Pérez signifierait en tout cas une sérieuse remise en question du processus interne à Red Bull, qui a toujours favorisé la montée en grade de ses jeunes pousses. Selon Marko, la situation a toutefois changé.

"Jusqu'ici nous avons toujours recruté nos pilotes dans notre équipe junior", rappelle l'Autrichien. "Mais il n'y a personne pour le moment. Nous avons un Japonais très rapide [Yuki Tsunoda], mais ce serait sa première année. Et le placer dans un top team comme Red Bull Racing dès la première année serait prendre le risque de le griller. Nous ne prévoyons pas de faire ça. Il faudrait donc que nous fassions comme la plupart des autres équipes, en comptant sur des pilotes confirmés."

Red Bull souhaiterait prendre une décision définitive d'ici le Grand Prix de Turquie, à la mi-novembre. "Nous sommes actuellement au clair pour trois positions", assure Marko en faisant référence à un probable duo formé par Pierre Gasly et Yuki Tsunoda chez AlphaTauri, ainsi qu'à la présence évidente de Verstappen chez RBR. "Nous voulons boucler la quatrième d'ici Istanbul au plus tard, à la mi-novembre. En premier lieu, il y a les performances d'Albon. Tant qu'il est dans la zone verte, il n'y a tout simplement pas de baquet disponible."

Avec Christian Nimmervoll