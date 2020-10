Nico Hülkenberg élu "Pilote du Jour" du GP de l'Eifel 2020

Appelé de dernière minute par Racing Point pour pallier le forfait de Lance Stroll, malade, Nico Hülkenberg n'a eu que les qualifications pour se mettre en jambes. L'Allemand n'a pu faire mieux que 20e et dernier.

Mais en course, sérieux et appliqué, dans un rythme solide, le remplaçant de luxe est progressivement remonté, à la faveur des stratégies et des abandons, et s'est offert un improbable top 8, échouant à moins de deux secondes de la Ferrari de Charles Leclerc, qualifiée quatrième.

Hülkenberg engrange ainsi sa deuxième arrivée dans les points en trois courses comme remplaçant d'un pilote Racing Point. Sur le circuit de Silverstone, il avait suppléé Sergio Pérez, infecté par le COVID-19, pour les GP de Grande-Bretagne et du 70e Anniversaire, ne pouvant s'élancer lors du premier et franchissant la ligne d'arrivée au septième rang lors du second.

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2020

Grand Prix Pilote du Jour Autriche Alexander Albon (Red Bull) Styrie Sergio Pérez (Racing Point) Hongrie Max Verstappen (Red Bull) Grande-Bretagne Lewis Hamilton (Mercedes) 70e Anniversaire Max Verstappen (Red Bull) Espagne Sebastian Vettel (Ferrari) Belgique Pierre Gasly (AlphaTauri) Italie Pierre Gasly (AlphaTauri) Toscane Daniel Ricciardo (Renault) Russie Max Verstappen (Red Bull) Eifel Nico Hülkenberg (Racing Point)

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)

Pilote Nombre de récompenses Max Verstappen 28 Sebastian Vettel 17 Lewis Hamilton 8 Daniel Ricciardo 8 Valtteri Bottas 6 Charles Leclerc 5 Kimi Räikkönen 3 Sergio Pérez 3 Pierre Gasly 3 Romain Grosjean 2 Fernando Alonso 2 Lando Norris 2 Alexander Albon 2 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1

