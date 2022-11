Hülkenberg de plus en plus proche du baquet Haas ?

Nico Hülkenberg, 35 ans, paraît désormais de plus en plus proche d'un retour en tant que titulaire en Formule 1, lui qui n'a disputé que des Grands Prix de façon sporadique depuis 2020, toujours en remplacement de pilotes touchés par le COVID (Sergio Pérez et Lance Stroll chez Racing Point en 2020, Sebastian Vettel chez Aston Martin en 2022).

L'Allemand est tout cas le favori à la succession de son compatriote et son cadet de 12 ans, Mick Schumacher. Des bruits de couloir veulent que Haas puisse annoncer sa décision d'ici le prochain Grand Prix, qui se tiendra à São Paulo le 13 novembre, Günther Steiner ayant récemment indiqué que l'objectif était "de savoir d'ici Abu Dhabi qui sera dans la voiture de l'an prochain". Le tracé de Yas Marina accueillera en effet les essais de pneus 2023 dans la semaine suivant l'ultime épreuve de la saison, et l'idée est évidemment d'offrir à Kevin Magnussen et à son futur équipier de l'expérience avec ces gommes.

La question du second baquet Haas est en réalité le dernier mystère de la grille 2023, puisque Williams a confirmé que Logan Sargeant hériterait du volant aux côtés d'Alex Albon s'il obtenait sa Super Licence à l'issue de la saison de F2. Pour l'écurie américaine, la balance penche depuis des semaines entre Antonio Giovinazzi, Hülkenberg et Schumacher, même si la candidature de l'Italien a semble-t-il perdu du poids ces derniers temps.

Sur ServusTV, Hülkenberg a déclaré qu'il n'y avait "toujours rien de concret à rapporter", puis a fini par indiquer : "En fin de compte, ce n'est pas ma décision. Je ne la prends pas. Il y a toujours des discussions en cours. Je suis relativement optimiste, mais il va falloir être un petit peu patient sur le sujet."

Bien entendu, la nouvelle de ce mardi, à savoir l'arrivée en 2023 de Stoffel Vandoorne chez Aston Martin à un poste de réserviste et de pilote d'essai qu'occupe actuellement Hülkenberg et ce sans que le nom de ce dernier ne soit cité une seule fois dans le communiqué de l'écurie, qui compte également désormais Felipe Drugovich dans ses rangs, paraît être un élément supplémentaire du puzzle qui se met en place.

Il ne semble pas impossible que la décision finale sur le sujet soit prise dans les jours qui viennent par Gene Haas, le propriétaire de l'écurie, en consultation avec Steiner. L'Américain s'était montré particulièrement critique envers Schumacher à la mi-octobre et avait fixé une exigence de points inscrits lors de cette fin de saison, qui n'a à ce jour toujours pas été remplie puisqu'il reste sur neuf GP de suite sans top 10 (Magnussen en a signé un sur la même période, à Austin).

Avec Christian Nimmervoll

