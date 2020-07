Hülkenberg : La Racing Point a "un potentiel énorme"

Nico, racontez-nous les 24 heures que vous venez de passer…

Ces 24 heures ont été un peu spéciales. Complètement folles ! On m'a appelé hier après-midi à 16h30, je suis venu ici en avion, j'ai moulé mon baquet jusqu'à deux heures du matin, à huit heures ce matin j'ai fait une heure de simulateur, un peu de travail de préparation. Bref, la nuit a été courte, mais ça valait le coup ! Bel effort de l'écurie, je souhaite la remercier. L'équipe nocturne a fait du super boulot pour que je rentre dans la monoplace, qui plus est assez confortablement. La FIA aussi a été très rapide pour la Super Licence. C'est extraordinaire.

Le simulateur est-il différent de ce dont vous aviez l'habitude chez Renault ?

Le simulateur est un simulateur. Je pense m'être très vite adapté aux différentes choses. Il faut juste que je m'habitue un peu au volant et à certaines fonctionnalités. Nous n'avions pas énormément de temps, car il fallait aussi que je me fasse dépister. Mais nous avons réalisé notre programme [d'essais], c'est le plus important. J'ai parcouru beaucoup de tours, j'ai vraiment été jeté dans le grand bain. Je pense que mon corps va le sentir demain et le jour d'après. C'est forcément un immense défi, mais ça ne me fait pas peur.

À quel point vous êtes-vous entraîné cet hiver ? Sentez-vous votre cou ?

Oui. C'est dur de s'entraîner en prévision des forces g car elles sont vraiment uniques et particulières. Même si je suis en bonne forme, c'est l'un des circuits les plus rapides, et j'ai aussi choisi la journée la plus chaude au Royaume-Uni avec 35°C. J'ai droit au meilleur dans tous les domaines !

Vous sentez-vous à l'aise dans la voiture et pour votre retour au sein de l'équipe ?

Il y a beaucoup de visages familiers ici, c'est bénéfique. Bien sûr, j'essaie de prendre les choses pas à pas aujourd'hui, de prendre mes marques avec la voiture et de la comprendre. Elle est assez différente de l'an dernier, cela prend du temps de tout intégrer et comprendre, de savoir comment piloter la voiture. J'ai évidemment d'autres choses à apprendre ce soir. Tout ce que je peux dire, c'est que ça va très vite sur ce circuit de nos jours !

Quelle est votre première impression de la voiture ? Quel est son potentiel ?

On voit ce potentiel énorme, la voiture est extrêmement rapide. Je n'ai pas si bien exploité le pneu tendre, je pense en avoir un peu sous le coude, il faut que j'utilise mieux ce pneu. Mais c'est là-dessus que nous allons travailler ce soir afin de tirer le meilleur de ce week-end.