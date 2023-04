Hülkenberg "revigoré" et affamé après ses premiers points

Pour sa première saison complète en Formule 1 depuis 2019, Nico Hülkenberg a rapidement montré que son pilotage n'avait pas souffert du manque de roulage. Jamais plus loin que onzième sur la grille de départ, le pilote Haas a ouvert son compteur à Melbourne en ralliant l'arrivée à la septième place. De quoi permettre à son équipe de dépasser Williams et Alfa Romeo et occuper seule le septième rang du championnat constructeurs.

En dépit d'un potentiel podium effacé par le chaos de la fin de course, Hülkenberg se montre ravi de son début de saison avec Haas, au point de revoir ses attentes à la hausse pour les courses à venir.

"Je retiens beaucoup de choses positives [du GP d'Australie] et pour l'avenir", explique-t-il. "Je sens qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Je suis revigoré, j'ai un bon état d'esprit, un état d'esprit très positif, j'ai faim. J'aime vraiment travailler avec l'équipe, exploiter la voiture, expérimenter avec la voiture, et nous avons un rythme et une dynamique très agréables. Je pense que nous devons les tenir et persévérer."

"C'était ma troisième course après trois ans d'absence. C'est fou et intéressant de voir à quel point on s'y habitue et on en devient gâté si rapidement. Lors des premières courses, nous avons été deux fois en Q3, une fois en 11e position [sur la grille] . Kevin [Magnussen] a marqué un point à Djeddah, j'étais dans les points [à Melbourne]. Donc si vous prenez un peu de recul et observez la situation, ce n'est pas un mauvais début de saison."

Le pilote allemand doit d'autant plus être satisfait de sa situation que la bataille pour la suprématie en milieu de grille est particulièrement rude cette saison. Onze points séparent actuellement les six dernières équipes du classement, et selon Hülkenberg, seuls quelques dixièmes peuvent faire passer une écurie d'une extrémité de ce groupe à l'autre.

"J'ai l'impression qu'il y a quatre top teams, ou cinq, je ne sais pas avec Alpine, mais le milieu de grille est composé de cinq équipes", indique-t-il. "Il n'y a donc plus d'équipe de fond de grille. Nous sommes tous au même niveau, à quelques dixièmes les uns des autres. Une petite erreur peut donc avoir d'énormes conséquences mais si nous faisons quelque chose de bien, nous pouvons nous retrouver dans le top 10. C'est sympa, c'est très compétitif."