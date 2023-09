Hülkenberg : Williams est désormais hors d'atteinte pour Haas

À la trêve estivale, la bataille pour la septième place du championnat des constructeurs s'annonçait passionnante, avec 11 points à l'actif de Williams et de Haas et neuf pour Alfa Romeo. Or, la structure de Grove semble avoir tué le match, Alexander Albon ayant inscrit quatre points à Zandvoort et surtout six à Monza, sur la piste dont on savait qu'elle représentait la meilleure opportunité pour l'écurie.

Chez Haas, à l'issue d'un Grand Prix d'Italie conclu aux deux derniers rangs, on est désormais relégué à dix longueurs de Williams, et on accuse forcément le coup. "À vrai dire, Williams, on dirait qu'ils sont trop loin", doit reconnaître Nico Hülkenberg, qui a marqué les derniers points de Haas en Autriche début juillet. "McLaren et eux ont fait d'énormes progrès cette année. Je ne vois pas comment on peut renverser cette situation, à moins de trouver quelque chose de magique."

Nico Hulkenberg (Haas)

L'équipe américaine n'a pas marqué de points sur les cinq derniers Grands Prix, une série portée à neuf en ce qui concerne Kevin Magnussen personnellement – ce que le Danois n'a précédemment connu que lors des très difficiles saisons 2016 (avec Renault) et 2020 (chez Haas).

Lorsqu'il lui est demandé s'il s'agit de la période la plus frustrante de sa carrière, Magnussen répond : "Certainement l'une des plus faibles, semble-t-il. Mais je continue de croire que l'écurie est plus forte qu'avant. Vous savez, c'est juste un paradoxe que notre voiture soit probablement l'une des plus faibles qu'on ait eues. Avec les bases solides que je vois dans l'écurie, je pense qu'on peut faire bien mieux, et je pense qu'on fera bien mieux. Ce n'est vraiment qu'une question de patience, de tenir bon avec ce qu'on a actuellement et d'attendre mieux."

"Le travail est en train d'être fait en coulisse, et il faut juste être patient jusqu'à pouvoir apporter ces pièces sur la voiture. En fin de compte, on a un travail à faire, et il faut continuer jusqu'à obtenir ces pièces. On ne peut pas se lamenter de ce qu'on a en ce moment, il faut juste composer avec ce qu'on a et toujours essayer d'en tirer quelque chose, peu importe combien ça paraît difficile."

Hülkenberg a toutefois bon espoir de voir du mieux lors des prochaines courses à Singapour et à Suzuka, se qualifiant de "prudemment optimiste" – bien qu'il soit difficile de faire pire. "Je pense qu'on devrait être dans une meilleure situation, au moins mieux placés en milieu de tableau, plus près d'être dans la course, car [à Monza] on semblait n'être nulle part, tout le monde nous doublait comme si on n'était pas là. On n'était pas vraiment dans la course", conclut-il.

Propos recueillis par Adam Cooper