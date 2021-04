Imola, Portimão et Djeddah au menu de F1 2021 !

Il faudra toutefois attendre un peu pour retrouver les courbes mythiques du circuit de Saint-Marin, les montagnes russes portugaises et les rues rapides de Jeddah. Ce nouveau contenu arrivera après le lancement du jeu, prévu pour le 16 juillet. De quoi laisser un peu de temps pour prendre le titre en main, avant d'aller limer ces nouveaux asphaltes.

Avec cette décision, les développeurs souhaitent que le jeu respecte les 23 courses prévues pour cette saison 2021. Une chose qui avait été impossible à organiser l'an passé, avec les évolutions de dernière minute du calendrier. F1 2020 proposait par exemple le circuit de Hanoï, au Vietnam... qui n'a toujours pas été utilisé en réel.

L'arrivée de ces trois circuits permettra également aux joueurs de s'immerger d'une meilleure manière dans les différents modes de jeu proposés, particulièrement le mode carrière. Parfois critiqué pour sa simplicité, ce dernier s'offre un lifting. Nommé "Braking Point", il se veut "une innovation passionnante, mise au point pendant des années", selon Lee Mather, directeur de la franchise. "Nous sommes fiers d'élargir l'expérience de jeu et de permettre aux joueurs de vivre les hauts et les bas d'une vie en Formule 1, sur la piste et en dehors. 'Braking Point' transforme le jeu et place les joueurs au cœur du plus grand spectacle de course de la planète."

Lire aussi : Pourquoi Ferrari a soudainement attrapé le virus du simracing

Devon Butler, adversaire de fiction que l'on adore détester dans F1 2019, fera aussi son retour. De quoi "plonger les joueurs dans le monde glamour de la F1, en leur donnant un aperçu du style de vie sur et en dehors de la piste : les rivalités, l'émotion et le dévouement nécessaires pour concourir au plus haut niveau", détaille un communiqué.

Dans un autre registre, le mode My Team, qui permet de créer et gérer son équipe, figurera aussi dans le jeu. Plus de précisions sont attendues, mais on sait qu'il présentera sept pilotes classiques. D'autres informations seront dévoilées dans les semaines à venir, comme un mode carrière à deux.

"Nous créons plus de choix et de nouvelles façons de jouer", détaille ainsi Paul Jeal, directeur principal de la franchise. "Le Real-Season Start permet aux joueurs d'aligner leur carrière sur la saison de F1. L'ajout de la carrière à deux joueurs apporte de nouveaux défis à ce mode de jeu emblématique. Les joueurs peuvent désormais choisir de jouer en coopération et de partager le succès ou de s'affronter et de viser la gloire personnelle."

Autant de nouveautés attendues pour faire franchir une marche à la série F1 en matière de qualité, l'opus 2021 étant le tout premier après le rachat de Codemasters par Electronic Arts.

1 / 8 Photo de: Codemasters 2 / 8 Photo de: Codemasters 3 / 8 Photo de: Codemasters 4 / 8 Photo de: Codemasters 5 / 8 Photo de: Codemasters 6 / 8 Photo de: Codemasters 7 / 8 Photo de: Codemasters 8 / 8 Photo de: Codemasters