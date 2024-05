Le programme du GP d'Émilie-Romagne F1 2024

Le Grand Prix d'Émilie-Romagne est la septième manche de la saison 2024 de Formule 1 et marque le début de la saison européenne. C'est aussi un retour pour l'épreuve qui avait été annulée l'an passé en raison des graves inondations qui ont touché la région.

Horaires et programme TV du GP d'Émilie-Romagne 2024

Pour le public français, il faudra compter sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end.

DATE SÉANCE HORAIRES (EN FRANCE) CHAÎNE TV (EN FRANCE) Vendredi 17 mai Essais Libres 1 13h30 - 14h30 Canal+ Sport Essais Libres 2 17h00 - 18h00 Canal+ Sport Samedi 18 mai Essais Libres 3 12h30 - 13h30 Canal+ Sport Qualifications 16h00 - 17h00 Canal+ Sport Dimanche 19 mai Course 15h00 Canal+

Infos et palmarès du GP d'Émilie-Romagne F1

L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari est situé tout près de la ville d'Imola, dans la région italienne d'Émilie-Romagne. L'épreuve a pris le nom de la région lors de son retour au calendrier en 2020.

Le circuit d'Imola a été le théâtre d'un GP d'Italie en 1980 mais est surtout connu pour avoir été le lieu du GP de Saint-Marin à 26 reprises, entre 1981 et 2006. Parmi les épisodes marquants d'Imola, on compte évidemment le GP de Saint-Marin 1982 avec la lutte fratricide entre Didier Pironi et Gilles Villeneuve chez Ferrari, le GP 1989 avec le grave accident de Gerhard Berger, le GP 1994 avec les accidents mortels de Roland Ratzenberger et Ayrton Senna ou encore le double épisode des GP 2005 et 2006 avec les duels entre Michael Schumacher et Fernando Alonso.

30 ans après, le week-end d'Imola 1994 a durablement marqué la F1.

Longue de 4,909 km et composée de 17 virages, la piste de l'Autodromo Dino e Enzo Ferrari est empruntée depuis son retour au calendrier dans une nouvelle version, puisque la chicane Variante Bassa été supprimée. En course, il faudra boucler 63 tours, pour une distance totale de 309,267 km.

Les records F1 du circuit d'Imola (version 2020)

Record de la pole Valtteri Bottas Mercedes 1'13"609 (moy. : 240,085 km/h) 2020 Meilleur tour en course Lewis Hamilton Mercedes 1'15"484

(moy. : 234,121 km/h) 2020

Les polemen et vainqueurs du GP d'Émilie-Romagne F1

Édition Poleman Vainqueur 2022 Max Verstappen Max Verstappen 2021 Lewis Hamilton Max Verstappen 2020 Valtteri Bottas Lewis Hamilton

Météo à Imola

Les prévisions laissent entrevoir deux premières journées potentiellement calmes et ensoleillées, même si des incertitudes planent au-dessus de vendredi, avec un mercure affichant 24°C au plus fort de la journée. En revanche, la journée de dimanche semble devoir être pluvieuse et plus fraîche (21°C maximum dans l'air).

Course suivante : Grand Prix de Monaco (24-26 mai)

