Imola obtient le renouvellement de son Grade 1 par la FIA

L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari est depuis plusieurs mois à l'avant-garde de l'actualité. Au moment où le report du Grand Prix de Chine 2020 a été annoncé, en février dernier, le circuit s'est immédiatement positionné pour l'accueil d'une épreuve, en dépit de la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 qui se dégradait fortement en Italie. Quelques semaines plus tard, prenant acte de la situation, les dirigeants du tracé qui a longtemps accueilli le GP de Saint-Marin ont fait part de leur volonté intacte d'accueillir une course sans spectateurs, toujours à la condition de n'avoir rien à payer à la Formule 1.

La candidature d'Imola, un temps laissée en suspens par les instances, est aujourd'hui comme plusieurs autres pistes, dont le Mugello ou Hockenheim, sérieusement étudiée en vue d'allonger la saison européenne du Championnat du monde 2020. Ce vendredi, les courses de Bakou, Singapour et Suzuka ont été officiellement annulées, offrant plus de place sur le calendrier à d'éventuels nouvelles courses et confirmant aussi les difficultés inhérentes à l'organisation de manches hors Europe et Golfe persique.

Le circuit italien disposait déjà, au moment des premières sorties médiatiques de son responsable, du Grade 1 de la FIA, à savoir le sésame qui valide le respect des standards de sécurité et en matière d'installations, et qui permet surtout à un tracé d'accueillir des tests et des Grands Prix F1. Or, celui-ci courait jusqu'au 17 juin prochain et un renouvellement était donc nécessaire pour envisager la suite à donner à la candidature. C'est chose faite, comme cela a été annoncé sur le site officiel du circuit.

"À la suite de la réalisation d'interventions qui ont adapté le tracé aux standards de qualité et de sécurité les plus élevés requis, la FIA a transmis à Formula Imola [la société qui gère le circuit, ndlr] la documentation pour le renouvellement de l'homologation de Grade 1", peut-on ainsi lire dans un communiqué officiel. "En vertu de ce renouvellement, qui prévoit par conséquent la possibilité d'organiser des courses de la catégorie reine, l'autodrome d'Imola confirme une fois de plus aux dirigeants du sport automobile international être prêt à relever de nouveaux défis comme le veut la tradition du circuit d'Imola."

Uberto Selvatico Estense, président de Formula Imola, a pour sa part ajouté : "Avec le renouvellement de l'homologation, nous nous trouvons dans les conditions de pouvoir accueillir aussi un Grand Prix de Formule 1, compte tenu du fait que notre piste dispose de tous les paramètres requis par la Fédération internationale de l'Automobile. Nous espérons que ce rêve pourra se transformer en réalité, avec le travail d'équipe mené par les institutions et le territoire."