Les pilotes F1 repoussent les discussions sur l'incident de Suzuka

Au cours des deux semaines qui ont suivi le controversé Grand Prix du Japon sur le mouillé, la FIA a mené une enquête sur les procédures de sécurité et les décisions prises ce jour-là.

Avant les essais de la course de ce week-end à Austin, la FIA a publié son rapport sur Suzuka, dont les principales conclusions sont les suivantes : les responsables de la direction de course ont perdu la trace de l'AlphaTauri de Pierre Gasly avant de décider d'envoyer les grues pour évacuer les voitures immobilisées de Carlos Sainz et Alex Albon, ils ont pris cette décision trop tôt et le pilotage de Gasly a été imprudent dans ces circonstances.

Le rapport comprend également une série de mesures que la FIA va désormais mettre en œuvre pour tirer les leçons de l'affaire de Suzuka, telles que le développement de nouveaux messages pour avertir instantanément de l'envoi de véhicules de dépannage en toutes circonstances, ainsi que des travaux futurs pour améliorer les systèmes automatisés afin que la direction de course puisse suivre toutes les voitures tout en restant concentrée sur les décisions de sécurité.

Ces conclusions et les autres leçons clés du rapport devaient être discutées avec les pilotes lors de leur briefing habituel après les essais du vendredi à Austin.

Mais selon les informations de Motorsport.com, lorsque la FIA a abordé ce point au cours du briefing, les pilotes ont rapidement décidé qu'ils avaient besoin de plus de temps pour étudier le rapport complet, loin des contraintes d'un week-end de course. Sainz, qui a signé la pole pour la course de ce dimanche à Austin, a expliqué : "Nous avons tous décidé de reporter les discussions sur Suzuka au Mexique parce que beaucoup de pilotes n'avaient pas eu le temps de lire le document."

"[Nous avions besoin de] ces trois ou quatre jours [entre les courses d'Austin et de Mexico] pour le lire et [ensuite] faire un commentaire avec nos équipes et toutes les personnes impliquées pour voir quelles autres idées nous pouvons proposer. Mais la visibilité a été discutée [dans le rapport de la FIA], ce qui pour moi est en fait presque plus important que tout le reste."

Carlos Sainz

S'exprimant aux côtés de Sainz lors de la conférence de presse d'après qualifications à Austin, Max Verstappen a indiqué que "le principal problème à Suzuka était la visibilité", avant de poursuivre : "Quand je suis passé à côté de la voiture de Carlos avec le tracteur ou la grue – peu importe comment vous l'appelez – elle était visible [pour le premier pilote derrière la voiture de sécurité]."

"Mais quand vous êtes derrière [dans le peloton] et que personne ne vous dit rien ou ne communique aux équipes qu'il y a une grue sur la piste et que vous sortez soudainement du brouillard [c'est dangereux]. Parce que c'est la chose que vous faites derrière une voiture ; vous essayez toujours d'aller à gauche ou à droite pour voir. Et si vous ne savez pas qu'il y a une grue là, alors je peux comprendre que les gens soient assez énervés."

"Donc, déjà là, sachant que nous avons ces problèmes de visibilité, vous pouvez communiquer plus rapidement et mieux [en disant] 'les gars, nous devons envoyer une grue sur la piste pour évacuer la voiture'. Et je pense que cela aurait déjà beaucoup aidé. Je crois donc que c'est ce qui va changer à l'avenir si cela se reproduit. Le reste de Suzuka – c'est un sujet en cours qui, je pense, n'est pas quelque chose que vous pouvez facilement résoudre du jour au lendemain."

Niels Wittich, directeur de course

Les pilotes sont déjà au courant que la politique de la FIA pour 2022, qui consistait à alterner les directeurs de course, a été abandonnée, Niels Wittich conservant le rôle pour le reste de la campagne.

Lire aussi : Eduardo Freitas ne sera plus directeur de course en 2022

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de cette décision, Sainz a répondu : "Je vais garder mes réflexions pour moi sur ce sujet et je vais faire savoir à la FIA quelle est ma préférence" avant d'ajouter : "Mais je crois vraiment que la FIA fait tout ce qu'elle peut pour continuer à s'améliorer. Je ne vais pas mentir, ça a été une année difficile pour eux, et nous voulons tous progresser et nous voulons tous aller dans la bonne direction, et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour les aider."

Sur ce développement, Verstappen a déclaré : "Le temps nous dira ce qui est bon. Avez-vous besoin d'un, deux, trois [directeurs de course] – cinq ? Je ne sais pas. C'est difficile."