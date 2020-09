Ineos pourrait racheter des parts de l'écurie Mercedes

C'est Eddie Jordan qui a alimenté la rumeur quant à ce scénario en donnant une interview au Mail on Sunday, dans laquelle il laisse entendre qu'Ineos serait en passe de racheter l'écurie Mercedes pour 755 millions d'euros. "L'équipe va être reprise par Sir Jim Ratcliffe et Ineos", affirme même l'ancien patron d'écurie. "Le nom d'Ineos figure déjà sur la voiture et il y a aussi ce partenariat technologique, donc c'est une belle sortie pour Mercedes. L'écurie s'appellera Ineos mais elle sera toujours exploitée par l'usine de Brackley, et Mercedes conservera 30% des parts. Elle ne s'appellera plus Mercedes et Toto Wolff, son directeur, ne sera plus à sa tête."

Un tel scénario apparaît toutefois improbable pour Mercedes, qui a rappelé fermement ces derniers mois son engagement en Formule 1 pour les années à venir avec son écurie d'usine. En revanche, on ne peut pas exclure de voir Ineos accroître son investissement dans l'écurie en acquérant des parts, après être devenu un sponsor majeur et un partenaire technique en début d'année.

Mercedes doit encore décider ce qu'il adviendra des 10% de parts qui étaient détenus par Niki Lauda, et ce sont celles-ci qu'Ineos pourrait racheter pour augmenter son implication. Par ailleurs, il n'est pas impossible que Mercedes (qui déteint 60% des parts de l'écurie) ou Wolff (qui détient 30%) en vendent une partie. Mercedes a refusé de commenter ces possibilités. "Vous comprenez sûrement que nous ne commentons pas les rumeurs", a fait savoir un porte-parole.

En ce qui concerne Wolff, une annonce est attendue prochainement pour confirmer son passage à un nouveau rôle, lui qui souhaite prendre un peu de recul par rapport à ses responsabilités de directeur d'équipe. La semaine dernière, l'Autrichien n'a pas caché que le poids des années passées dans ses fonctions commençait à se faire sentir.

"C'est juste que ces huit années en tant que directeur d'équipe ont fait des ravages, et c'est un sujet auquel je réfléchis", avait-il fait savoir. "Il est important de prendre la bonne décision pour ma famille et pour moi-même, mais je peux vous assurer que je serai impliqué dans cette équipe d'une manière ou d'une autre."

Partenaire majeur de Mercedes aux côtés de Petronas, Ineos possède un portfolio de plus en plus impressionnant qui comprend également une équipe cycliste engagée sur le Tour de France, ou encore le club de football de l'OGC Nice.