Les dernières infos techniques en provenance de Barcelone

De la peinture de visualisation aéro sur le diffuseur de la Ferrari SF1000 : l'équipe tente d'identifier s'il existe des incohérences dans la manière dont évolue le flux d'air et s'assure du niveau de performance.

La Ferrari SF1000 a également été équipée d'instruments de mesure sur l'aileron avant lors de la deuxième journée des essais. Ces capteurs montés aux extrémités ainsi qu'au centre mesurent la garde au sol et permettent à l'équipe d'observer la flexibilité de l'aileron.

La Red Bull RB16 équipée de nombreuses sondes de Kiel derrière les roues avant. On constate le changement du nombre de capteurs selon que l'on se trouve plus ou moins proche des roues.

Des petites sondes de Kiel ont été installées sur le fond plat de la Ferrari SF1000 pour mesurer le flux d'air qui passe à cet endroit et s'en va ensuite vers la zone en forme de bouteille de coca.

Cette photo de la Ferrari SF1000 en piste permet d'observer l'agencement des déflecteurs latéraux et notamment la forme des deux boomerangs.

Cette autre photo de la SF1000, de face, nous permet de retrouver les capteurs fixés sur l'aileron avant dont nous parlions précédemment. On remarque également la caméra supplémentaire installée à droite de la boîte à air.

La Red Bull RB16 a roulé avec des sondes de Kiel derrière les roues avant mais pas seulement : on en trouve également au niveau de la boîte à air.

Des sondes de Kiel installées à l'arrière de la Mercedes W11 pour mesurer le flux d'air devant les pneus arrière ainsi qu'au niveau des pontons et du capot moteur.

Sergio Pérez a lui aussi roulé avec les sondes de Kiel sur la RP20. On constate par ailleurs l'état de dégradation des pneus tendres sur ce cliché.

On peut observer le même effet ici, sur la Renault R.S.20 de Daniel Ricciardo.

La Racing Point RP20 a de nouveau roulé avec deux "bulles" placées de part et d'autre de la boîte à air. Elles contiennent des caméras infrarouges pour observer les performances des pneus.

Lando Norris en piste avec la MCL35 sur laquelle on retrouve de la peinture de visualisation aéro au niveau du T-wing.

Ici, on peut voir que le pilote britannique a également roulé sans le T-wing durant la journée de jeudi.

Cette vue détaillée de l'aileron avant montre bien les petits éléments en métal utilisés pour maintenir l'écart entre les différents flaps et assurer la rigidité de l'ensemble.

Ce cliché montre le ponton de l'Alfa Romeo et notamment la forme de l'ouverture, ainsi que le longeron latéral abaissé et avancé.

Un joli cliché du volant de la C39 : on voit les trois molettes au centre, les nombreux boutons ainsi que les molettes commandées par les pouces du pilote.

Sur ce cliché on peut observer la compression que subit la monoplace à l'arrière, alors que de la peinture de visualisation aéro est utilisée sur l'aileron.

Une vue détaillée de l'Alfa Romeo C39

On découvre ici de plus près les éléments aérodynamiques et les déflecteurs de la C39.