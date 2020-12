Ferrari place Simone Resta chez Haas aux côtés de Mick Schumacher

La Scuderia Ferrari a annoncé ce vendredi des mouvements importants dans l'organisation de son département technique, qu'elle qualifie de "poursuite" des efforts engagés par Maranello pour faire évoluer son département châssis en particulier.

À la base de cette réorganisation, le départ de l'ingénieur Simone Resta "pour renforcer l'opération technique de l'écurie Haas F1 Team". L'Italien occupait jusqu'à présent un poste-clé au sein du département châssis de Ferrari mais accompagnait en particulier l'évolution de l'équipe-sœur Alfa Romeo depuis 2018. C'est Enrico Cardile qui monte en interne pour l'y remplacer.

Les autres secteurs principaux des opérations techniques de Ferrari concernent les opérations sportives, où le Français Laurent Mekies conserve ses attributions sur l'activité piste, et le département de l'unité de puissance, dirigé par l'Italien Enrico Gualtieri.

Mattia Binotto, directeur général de l'équipe Ferrari, estime que "la structure de la Scuderia Ferrari évolue rapidement, en restant en avance dans le jeu", au moment de décrire les changements organisationnels de Ferrari par voie de communiqué de presse, déjà amorcés il y a quelques mois.

Au-delà de la propre sphère de Maranello, Ferrari entend faire rayonner son influence sur ses équipes partenaires et leur donner les moyens de représenter des forces plus vives. Le départ de Resta vers Haas F1, qui accueillera en son sein le protégé maison Mick Schumacher ainsi que le Russe Nikita Mazepin, s'en veut selon Binotto l'illustration.

"Nous pensons que notre relation à long terme avec Haas, qui remonte à son arrivée en Formule 1, devrait être la base pour que les deux parties puissent bénéficier de toute synergie possible, conformément à ce qui est défini dans les règlements de la FIA", décrit-il. "Dans cette optique, nous sommes heureux d'annoncer que le très réputé Simone Resta va renforcer le département technique de l'équipe américaine à partir du début de l'année prochaine. Il s'agit d'une nouvelle étape dans le processus d'évolution continu du département technique de l'équipe. Simone, que nous remercions pour ses efforts à ce jour, jouera un rôle important au sein d'une équipe qui a réaffirmé son engagement à long terme en Formule 1. Il vient de renforcer une relation déjà très étroite avec la Scuderia en engageant le pilote de la Ferrari Driver Academy, Mick Schumacher. Au sein de la Scuderia, Enrico Cardile sera désormais chargé de coordonner les ressources techniques et humaines directement liées au développement des performances et à la conception de la voiture."