Un spectacle F1 médiocre si les couvertures chauffantes disparaissent ?

Alors que la discipline semble en passe d'abandonner le projet d'abaisser encore la température maximum de chauffe des pneus pour 2023, l'objectif est toujours d'interdire totalement les couvertures chauffantes à l'horizon 2024. Ce dossier est un véritable serpent de mer en F1 depuis une quinzaine d'années, le but étant aujourd'hui de réduire à la fois les coûts et les implications en matière environnementale. Souvent toutefois, ce projet a été mis au rebut en raison des complications en matière de performance et de sécurité.

Responsable de l'ingénierie de piste de Mercedes, Andrew Shovlin estime que les responsables du championnat doivent se montrer particulièrement prudents avant de mettre en place une telle interdiction. Et notamment à partir du moment où des pneus non conçus pour une mise en température préalable pourraient être exposés à des niveaux d'appui aérodynamiques de plus en plus importants liés aux nouvelles règles et au travail d'amélioration mené par les écuries.

"La discipline doit faire très attention à ce que la réglementation sur les couvertures ne prenne pas le pas sur le rythme auquel nous pouvons développer les pneumatiques", a déclaré Shovlin. "Et le problème qui se présente à Pirelli n'est pas fixe. Ces voitures ont plus d'appui en ligne droite que les monoplaces que nous avions auparavant. Les charges à haute vitesse sont très, très élevées et les équipes travaillent constamment pour ajouter de la performance. Et pour Pirelli, il est difficile de suivre ce développement constant."

Andrew Shovlin, responsable de l'ingénierie de piste chez Mercedes

Pour le technicien britannique, il est tout à fait envisageable de parvenir à produire un pneu qui ne nécessite pas de chauffe préalable. Mais la Formule 1 doit selon lui prendre garde à ne pas choisir cette solution au détriment de la course. "Pirelli pourrait probablement nous en fournir un tout de suite", a ajouté Shovlin.

"Mais ce pneu ne favoriserait pas la qualité de la course. Il ne permettrait pas aux pilotes d'attaquer aussi fort, et vous vous retrouveriez avec des pressions de pneu très élevées et une perte d'adhérence significative. Il s'agit de trouver un équilibre entre les besoins de la discipline et les préoccupations environnementales qui sont toutes prises en compte. Mais le plus important est de s'assurer que nous ne nous retrouvons pas avec un sport plus médiocre, parce que nous avons mis en place une réglementation pour atteindre nos objectifs."

"Je pense que le défi de prendre une voiture aussi rapide, aussi puissante, avec autant d'appui et de fabriquer un pneu sans couverture est incroyablement difficile", a-t-il déclaré au sujet de ce qui attend Pirelli dans les 12 prochains mois. "Je pense qu'il est très facile de regarder la Formule 2 et de dire, 'eh bien, ils y arrivent' mais l'énergie en jeu [en F1] est nettement plus élevée : nous sommes environ 20 secondes plus rapides sur certains circuits [en réalité, l'écart en qualifications est inférieur à 13 secondes sur tous les circuits sauf Spa-Francorchamps (14,6 secondes), ndlr]. Et ce défi est très, très compliqué pour Pirelli. Il nécessite beaucoup d'étapes de développement technique."

Du côté de Ferrari, le directeur sportif Laurent Mekies estime que l'objectif est louable mais que la tâche ne sera effectivement pas aisée. "L'objectif est le bon, pour l'environnement, de supprimer les couvertures. Je pense qu'il faut juste donner à Pirelli le temps, les bonnes opportunités, les possibilités d'essais, pour développer un produit qui remplisse toutes les conditions. Une fois que ce sera fait, nous pourrons alors passer à une approche sans couverture."