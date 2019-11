Interdiction de design de casques : stop à la "connerie majeure" !

Depuis 2015, le règlement sportif de la FIA limite les pilotes à "présenter substantiellement la même livrée" de casque pendant l'ensemble de la saison, à l'exception d'une course dans le but qu'ils "puissent être aisément distingués les uns des autres lorsqu'ils sont en piste". Daniil Kvyat s'est pourtant vu refuser un design spécial présenté pour le Grand Prix de Russie, sa course à domicile, alors que d'autres pilotes comme Sebastian Vettel et Max Verstappen sont passés entre les mailles du filet cette année après plus d'un changement… simplement car ils n'avaient pas demandé l'autorisation à la FIA au préalable ! L'Allemand pense tout bonnement que cette règle est "une connerie majeure". Un sentiment partagé par le pilote Red Bull.

Lors du week-end du Grand Prix du Mexique, Lewis Hamilton s'est adressé à ses fans sur Instagram en leur demandant : "Combien d'entre vous pensent qu'il s'agit d'une connerie ?", ajoutant à cela ce sondage : "Qui pense que nous devrions pouvoir nous exprimer et avoir plus de changements ?" Plus de 90% des réponses se sont avérées être en faveur de changements de designs plus libres.

Interrogés par Motorsport.com sur le sujet, Vettel et Verstappen ont admis détester cette règle. "Eh bien, je le change quoi qu'il en soit", a ironisé l'Allemand, qui s'est en effet autorisé de nombreux petites variations en cours de saison. "Il s'agit de notre casque et je pense que nous devrions être libres de faire ce que nous voulons. Je pense donc que cette règle est une connerie majeure. Il ne nous reste que très peu de place pour essayer de nous exprimer et le casque est probablement la seule manière, alors si les gens aiment ça, c'est super ! Si ce n'est pas le cas, eh bien… ce n'est pas leur casque ! Je pense donc que nous devrions être en charge du design, de la manière et avec les couleurs que l'on souhaite."

Parmi les changements constatés cette saison sur les casques de Vettel, on aura remarqué un hommage après le décès de Niki Lauda à Monaco, ainsi qu'un clin d'œil à Bernd Schneider en Allemagne ou encore une salutation aux fans italiens à Monza. Avant l'entrée en vigueur de cette règle, Vettel était l'un des pilotes qui changeaient le plus souvent de design de casques, au point qu'au cours de sa carrière chez Red Bull Racing, ces changements étaient même plus fréquents que les nombreuses victoires (38) de l'Allemand.

"J'ai toujours adoré quand Seb était chez Red Bull et changeait de casque plus ou moins à chaque course", se souvient Verstappen, qui aimerait lui aussi pouvoir apporter plus de variété à son design. "C'était cool, parce que qu'on se disait à chaque fois : 'avec quoi va-t-il arriver cette fois-ci ?' J'en fais quelques-uns, mais je ne vais pas dire que j'en changerais à chaque course car c'est trop d'efforts de penser au casque. Mais s'il me prend l'envie d'en faire un bleu ou un rouge pour la prochaine course, pourquoi pas ?"

"C'est notre casque et nous devrions être en mesure de faire ce que nous voulons. Bien entendu, dans le passé, il y a eu des pilotes qui ont toujours eu le même caque et l'on dit : 'oui, c'est comme ça que l'on reconnait les pilotes'. Mais au final, nous avons un numéro énorme sur le côté, le halo au-dessus de nous… alors qu'on nous laisse faire ce que l'on veut avec le casque, maintenant !"

Valtteri Bottas a changé de design principal cette année en ajoutant plus de bleu à sa base. Le Finlandais dit souhaiter conserver la même trame mais comprend l'importance de disposer de plus de liberté de choix. "Tout le monde peut avoir une occasion spéciale ou une connexion spéciale avec un certain pays, où l'on peut souhaiter faire quelque chose de particulier ou rendre hommage à quelqu'un que l'on connait. Il serait bien de voir un peu plus de liberté car c'est quelque chose de personnel. Nous devrions avoir le contrôle là-dessus, pas quelqu'un d'autre."

