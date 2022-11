Même à Interlagos, Mercedes perdra près de 0"4 en ligne droite

La Mercedes W13 souffre de plusieurs maux depuis le début de la saison, et l'un d'entre eux est un manque chronique de vitesse de pointe. Le mois dernier, après avoir laissé échapper la victoire de peu au Grand Prix des États-Unis, le directeur d'équipe Toto Wolff en faisait l'amère constatation : "Je crois qu'avec le DRS, [Red Bull] est environ 35 km/h plus rapide que nous. [...] Même sans le DRS, ils ont quand même à peu près 8 km/h de plus, alors nous perdons beaucoup de temps en ligne droite, sûrement quatre dixièmes au tour, au moins."

Le son de cloche est similaire du côté de George Russell, pour qui la traînée engendrée par la W13 est le facteur majeur de sa vitesse de pointe peu élevée. Lorsqu'il lui est demandé quelle est la principale lacune par rapport à Red Bull, le Britannique répond : "C'est clairement l'efficience. Nous avons encore beaucoup, beaucoup de traînée. Je pense que si l'on regarde les courses récentes, nous sommes vraiment performants dans les virages."

"Ils ont fait une voiture très efficiente, assurément, et il sera probablement difficile de faire aussi bien l'an prochain. Mais si l'on regarde la moyenne sur l'ensemble de la saison, nous perdons entre trois et sept dixièmes de seconde au tour, rien qu'en ligne droite." Et même sur la courte piste d'Interlagos, où Lewis Hamilton a signé le meilleur temps des qualifications en 1'07"934 l'an passé, la longue pleine charge dans laquelle se trouve la grille de départ devrait faire des dégâts : Russell prédit un déficit de "trois à quatre dixièmes" par rapport à Red Bull dans les lignes droites du circuit pauliste.

Le week-end devrait cependant être perturbé par des orages. De quoi accroître les chances de Mercedes de signer un bon résultat, alors que Red Bull et Ferrari devraient avoir l'avantage en performance pure ? Russell n'en est pas convaincu.

"Je suis mitigé pour la pluie, car il y a eu des courses comme Montréal où nous étions très compétitifs sous la pluie, mais il y a eu des fois comme les qualifications de Silverstone et les essais d'Imola où nous n'étions nulle part", souligne l'Anglais. "La pluie est donc toujours un peu délicate. Ferrari paraît toujours très compétitif sous la pluie, et ils ont probablement une manière d'exploiter les pneus meilleure que la nôtre et que celle de la plupart des écuries." Il conclut néanmoins : "Je serais probablement content s'il pleuvait, et cela pourrait pimenter les choses."

Propos recueillis par Adam Cooper

