Investissement dans McLaren : l'approbation de la F1 made in Liberty

Zak Brown, directeur de l'équipe McLaren, estime que le récent investissement annoncé par MSP Sports Capital dans le team est l'illustration de la bonne direction prise par Liberty Media avec la discipline afin de faire de celle-ci un support intéressant pour de nouvelles parties prenantes, et notamment des investisseurs intéressés par le fait de développer les marques que sont les équipes comme de grandes franchises. Il est rejoint en cela par les nouvelles parties prenantes de son équipe, qui voient dans le modèle actuel un renouveau autorisant un investissement financier conséquent sur lequel un retour est possible.

C'est une approbation de la F1, mais aussi et surtout, de McLaren. L'éthique de MSP Sports Capital est d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits, et de s'appuyer sur un réseau qui travaille ensemble. Après avoir évalué un investissement dans l'équipe Williams lorsque celle-ci cherchait de nouveaux acquéreurs, le fond d'investissement américain a finalement porté son dévolu sur McLaren, dont la courbe d'évolution dans la discipline a pris une trajectoire récemment plus positive que celle de l'autre équipe anglaise historique, et qui s'ouvre bien plus aux possibilités de business "new age" que le team de Grove.

Lire aussi : McLaren annonce la vente d'un tiers de son écurie

Une équipe désormais constituée de profils phares du sport-business, déterminée à investir en McLaren puis à capitaliser sur cette démarche avec un plan écrit sur le long terme, au certain point duquel l'on trouve un seuil de profitabilité presque impensable sous la précédente incarnation du promoteur de la F1.

Pour Jahm Najafi, partenaire chez MSP Capital, McLaren a fourni une excellente occasion de capitaliser sur les personnes déjà en place. "En plus de 35 ans de carrière dans l'investissement, j'ai rarement rencontré la bonne équipe dans la bonne catégorie, avec les bonnes personnes", estime l'homme d'affaires. "McLaren Racing, c'est exactement ça. Sous la direction générale de Greg [Maffei], Chase [Carey] et Stefano [Domenicali] pour la F1, leur vision globale de ce qu'ils prévoient d'accomplir dans le futur pour la F1, et bien sûr pour McLaren elle-même, Zak [Brown] et Andreas [Seidl] sont une grande équipe d'individus en qui nous croyons vraiment. Il est si rare de trouver les bonnes personnes, ou dans une situation similaire, avec lesquelles nous pourrions nous associer, que nous n'avions pas d'autre choix que de nous assurer de faire cet investissement et de nous associer avec eux."

Les louanges de MSP Capital proviennent de l'espoir du nouveau partenaire de rapidement dégager de solides revenus d'un grand nom comme il y en a peu dans le monde, non seulement en sports mécaniques, mais en sport tout court.

"C'est très excitant pour nous. Nous croyons en la vision globale que Zak a pour l'équipe, et nous sommes enthousiastes, comme je l'ai indiqué, à l'idée de soutenir sa stratégie globale qui consiste à faire en sorte que l'équipe continue à être compétitive et, dans un avenir pas trop lointain, à remporter un championnat."

Retrouvez dès ce dimanche une analyse plus complète sur MSP Capital, ses acteurs et ses implications avec McLaren, sur Motorsport PRIME.