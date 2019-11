Irvine : Vettel, "pas un quadruple Champion digne de ce nom"

Pilote de Formule 1 pour Jordan, Ferrari et Jaguar, équipier de Michael Schumacher au sein de la Scuderia entre 1996 et 1999 et Vice-Champion du monde lors de cette dernière saison, Eddie Irvine n'hésite pas à sortir de sa réserve de temps à autre pour livrer son opinion sur la discipline reine. En tout début d'année 2019, il avait notamment détonné en jugeant que Sebastian Vettel était "grandement surestimé".

Un peu moins de 10 mois plus tard, et alors que Charles Leclerc figure devant l'Allemand au classement pilotes pour sa première saison avec Ferrari, le Nord-Irlandais n'a pas changé son fusil d'épaule, dans un entretien réalisé pour Betway. "Je pense que, dans la lutte Leclerc-Vettel... J’ai dit au début de l’année, et tout le monde est devenu fou, que Vettel était une cible facile, que je pensais que Leclerc avait une belle chance de le battre parce que... je ne pense pas qu’il soit un quadruple Champion digne de ce nom."

"C’est un très bon pilote, mais il fait beaucoup d’erreurs et je n’ai jamais pensé qu’il était vraiment rapide à ce point. Et nous le voyons cette année, nous l’avions vu avec [Daniel] Ricciardo [en 2014 chez Red Bull] et nous le voyons de nouveau avec Leclerc. Vous savez, il a connu des moments extraordinaires avec Ferrari – j’étais surpris qu’ils le prennent au moment où ils l’ont fait, parce que ça correspondait à la période où il avait été détruit par Ricciardo."

Irvine estime, à l'instar d'autres anciens pilotes, que Ferrari doit donc miser sur Leclerc, au risque de tout perdre si le statu quo est maintenu. "Je pense donc qu’il faut qu’ils se concentrent sur Leclerc mais, comme vous l’avez vu dernièrement, parce qu'ils ne peuvent pas sacrifier Vettel, car il est quadruple Champion du monde, ils ont perdu une probable victoire pour Leclerc [en Russie], donc c’est très difficile. Je connais très bien Binotto, il était mon ancien ingénieur. C’est un gars super intelligent, super calme, mais je pense que ça va être l'une des décisions les plus difficiles à prendre parce que je crois que Vettel peut porter un coup suffisamment grand aux chances de Leclerc de remporter le titre. Je ne pense pas que ce soit le cas de [Valtteri] Bottas pour [Lewis] Hamilton."

"Et je pense que le seul gars qui peut courir au niveau de Hamilton, c’est Leclerc. Si vous regardez Vettel, à chaque fois qu’il est dans un duel roues contre roues, il termine derrière. Hamilton le détruit à tous les coups dans les duels en piste. Si vous regardez ce qu’a fait Leclerc à Hamilton à Monza, c’était probablement illégal mais ça a été fait si parfaitement qu’il a été difficile de le punir. Je crois que l’avertissement était la bonne décision, mais ça a été magnifiquement fait. Je suis vraiment intéressé par le fait de voir ces deux gars se battre en piste plus souvent."

Hamilton, le "meilleur pilote de course de tous les temps"

L'occasion pour Irvine d'appuyer sur les forces du désormais sextuple Champion du monde. "Hamilton est probablement le meilleur pilote de course de tous les temps. Je ne pense pas qu’il soit le plus rapide ou quoi que ce soit dans le genre, mais en tant que coureur, en duel contre un autre, je pense que c’est le meilleur."

"Meilleur que Michael [Schumacher], meilleur que [Ayrton] Senna. Il est très rarement impliqué dans un incident car il est vraiment focalisé sur le fait de juste piloter sa voiture pour être devant. Il est probablement le pilote le plus propre que l’on a depuis très longtemps, donc je suis impatient de voir Leclerc et lui se battre en duel plus souvent."