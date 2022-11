Doohan a "tout donné" pour avoir le baquet Alpine en 2023

Lorsque Fernando Alonso a décidé de rejoindre Aston Martin à la surprise générale pour 2023 et qu'il a transparu qu'Oscar Piastri était déjà sous contrat avec McLaren, nombreux sont les pilotes qui ont espéré avoir leur chance pour rejoindre Alpine l'an prochain. Forcément, l'un d'eux est Jack Doohan.

Fils de Mick Doohan, quintuple Champion du monde moto en catégorie reine, Jack a fait partie du Red Bull Junior Team de 2018 à 2021 avant de le quitter de son plein gré, faute d'accession envisageable à la Formule 1. L'Australien a alors décidé de rejoindre l'académie Alpine, et les événements de début août lui ont fait espérer des débuts dans l'élite dès l'an prochain.

"Le soir où cette nouvelle a été annoncée, je n'avais pas le numéro de Laurent [Rossi, PDG d'Alpine], ni rien", relate Doohan. "En fait, je lui ai envoyé un message privé sur Instagram, en somme un paragraphe immense expliquant pourquoi je pensais pouvoir être candidat dorénavant. Il a répondu aux alentours de trois heures du matin – il devait être quelque part comme les États-Unis – avec son numéro à la fin, disant que nous devrions discuter dans les jours suivants."

"J'ai brièvement parlé à Otmar [Szafnauer, directeur d'équipe] le lendemain soir, et tous les jours, j'essayais de parler à qui je pouvais, partout dans l'écurie de Formule 1, dans toutes ses branches, jusqu'à l'académie. C'était une opportunité, et même si je n'avais pas de grandes chances, maintenant que le baquet est pris par Pierre [Gasly], je ne suis pas là à me dire 'si seulement j'avais insisté un peu plus', 'si seulement j'avais tenté'. Pendant un bon mois et demi, j'ai fait absolument tout ce que je pouvais afin d'essayer d'obtenir ce baquet. Je sais que mon père, mon équipe et moi avons tout donné pour essayer de l'obtenir, et j'en suis content."

Jack Doohan au volant de l'Alpine A522 lors des Essais Libres 2 du GP de Mexico

C'est finalement Pierre Gasly qui a été recruté pour épauler Esteban Ocon l'an prochain, non sans mal car il a fallu extirper le pilote AlphaTauri de son contrat avec Red Bull. "Je comprends parfaitement leur décision de prendre Pierre", ajoute Doohan. "Il a beaucoup d'expérience et je suis sûr que cela apportera de belles choses à l'équipe. Espérons qu'ils puissent connaître une saison vraiment réussie l'an prochain."

Dans tous les cas, Doohan était clairement un outsider, et il en est parfaitement conscient. Ses résultats face à une concurrence très faible en F3 Asie, parfois dans des circonstances troubles, lui ont permis d'être éligible à la Super Licence dès l'an dernier, avec sa belle deuxième place en FIA F3 ; cependant, encore fallait-il convaincre dans l'antichambre de la F1.

"À ce stade [à la trêve estivale, ndlr], j'étais neuvième en Formule 2, pas vraiment en position d'aller en Formule 1, et les gars disaient que c'était extrêmement peu probable et que nous allions nous concentrer sur la Formule 2", indique le pilote Virtuosi Racing. "J'ai envoyé un e-mail à l'ingénieur en chef [d'Alpine], Ciaron [Pilbeam], et j'ai dit : 'Ça te dérange si j'assiste au briefing pré-EL3 ou pré-EL1 et au samedi ?'. Il a dit qu'il n'y avait pas de souci. Je suis parti de là, je me suis davantage intégré à l'équipe et j'ai vraiment essayé de comprendre comment se déroulait le week-end et d'emmagasiner autant d'informations que possible."

"Quand je revenais en Formule 2, les choses étaient largement plus simples ; les informations de l'ingénieur au pilote et tout ce que je devais retenir, il y en avait nettement moins. Alors je pense que cela m'a aidé par ailleurs."

Grâce à un double podium dont une victoire en Course Principale à Spa-Francorchamps, Doohan occupe désormais la quatrième place du championnat à égalité de points avec Jehan Daruvala et Enzo Fittipaldi. Il peut mathématiquement finir deuxième, mais on ne peut pas exclure non plus qu'il dégringole jusqu'au 12e rang du classement général à Abu Dhabi : tout est possible.

