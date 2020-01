Jamie Chadwick conserve son rôle chez Williams

Titrée en 2019 lors de la première édition du championnat W Series, constitué d'un plateau intégralement féminin, Jamie Chadwick conserve la confiance de Williams pour l'année 2020. Déjà pilote de développement pour le compte de l'écurie de Grove l'an passé, la Britannique de 21 ans occupera un rôle identique, avec une présence renforcée dans le simulateur de l'équipe ainsi qu'aux côtés des équipes techniques à l'usine et sur les circuits. Williams, qui comptera la saison prochaine sur un duo constitué de George Russell et Nicholas Latifi, précise que la jeune femme sera présente sur plusieurs Grands Prix au calendrier et qu'elle participera également à des événements médiatiques ou promotionnels.

"C'était une opportunité fantastique de travailler avec l'équipe dans mon rôle de pilote de développement", se réjouit Jamie Chadwick. "Le temps passé dans le simulateur a été inestimable, et j'ai apprécié chaque moment en m'immergeant dans l'équipe. J'ai hâte de continuer à travailler avec Williams cette année."

Jamie Chadwick sera parallèlement amenée à défendre son titre en W Series cette année, championnat qui a attiré comme sponsor principal RoKiT, qui est également le sponsor titre de Williams. Elle est également impliquée dans le nouveau programme Extreme E.

"Je suis ravie de confirmer que Jamie Chadwick poursuivra son travail au sein de la Williams Racing Driver Academy cette année", annonce Claire Williams, directrice adjointe de l'écurie. "J'ai vraiment apprécié le fait d'observer Jamie dans sa progression, que ce soit dans l'équipe ou lors de son passage en W Series. Jamie a fait un excellent travail pour promouvoir les femmes en sport automobile, et nous sommes extrêmement fiers de ce qu'elle a réalisé."