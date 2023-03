Jenson Button affrontera Kimi Räikkönen en NASCAR

Sacré Champion du monde de Formule 1 en 2009, Jenson Button va participer cette année à trois épreuves de NASCAR Cup Series. Il fera ses débuts ce mois-ci lors de la manche organisée sur le Circuit des Amériques, à Austin, où il retrouvera un autre Champion du monde de F1 qu'il a côtoyé, un certain Kimi Räikkönen.

Âgé de 43 ans, Jenson Button pilotera la Ford Mustang Rick Ware Racing n°15 , avec le soutien de la célèbre équipe Stewart-Haas Racing. L'accord a été trouvé grâce au soutien de Mobil1, qui sera son sponsor principal. En plus du COTA le 26 mars, le pilote britannique sera en piste dans les rues de Chicago le 2 juillet et à Indianapolis le 13 août. C'est la première fois qu'il roulera en NASCAR, alors qu'il sera également engagé en juin prochain aux 24 Heures du Mans aux côtés de Jimmie Johnson et Mike Rockenfeller dans le cadre du garage réservé aux nouvelles technologies, justement au volant d'une NASCAR Next Gen Cup modifiée pour l'occasion.

LIRE AUSSI : Au Mans, Button veut faire découvrir la NASCAR aux fans

"La première fois que je suis monté dans la voiture du Garage 56, je me demandais ce que je faisais", raconte Jenson Button. "C'est très différent, et je me suis dit ça pendant quatre tours. Mais ça reste une voiture de course avec quatre pneus qui touchent le sol. C'est une voiture de course mécanique, c'est encore mieux pour apprendre. j'ai vraiment aimé ce défi."

"Une voiture de Cup a beaucoup moins d'appui aérodynamique et est beaucoup plus lourde, mais la voiture du Garage 56 m'a donné une idée de ce à quoi ça ressemblera, ainsi qu'une direction, et c'est très utile. Je sais que pour ma première course, on ne s'attend pas à ce que je me qualifie devant ni que je me batte pour la victoire. J'ai beaucoup de respect pour les pilotes du championnat Cup. Il y a tellement de talent, que ce soit sur les circuits ovales ou routiers."

Les couleurs de Jenson Button pour ses débuts en NASCAR.

"Il y a dix ans, les gens disaient que les pilotes de NASCAR ne savaient pas conduire sur un circuit, mais je pense qu'ils ont prouvé le contraire. Aujourd'hui, à chaque fois qu'un ancien pilote de F1 monte dans une voiture de stock-car, il a du mal au début. Il faut un certain temps pour atteindre leur vitesse, donc je ne m'attends pas à être tout de suite devant. C'est pourquoi, pour moi, l'essentiel est de participer à plus qu'une course afin de tirer le meilleur de moi-même et de la voiture."

Jenson Button compte 306 départs en Formule 1 pour 15 victoires, 8 pole positions et 50 podiums. La dernière fois qu'il a évolué en catégorie reine remonte au Grand Prix de Monaco 2017, quand il avait remplacé Fernando Alonso chez McLaren pendant que l'Espagnol disputait pour la première fois les 500 Miles d'Indianapolis. Depuis qu'il a quitté la F1, Jenson Button s'est essayé à l'Endurance, participant aux 24 Heures du Mans en 2018, année durant laquelle il a également remporté le titre en Super GT au Japon.

"La raison pour laquelle j'ai pu rester aussi longtemps en Formule 1, c'est que j'ai toujours eu le sentiment d'apprendre", souligne-t-il. "Il y avait toujours quelque chose de nouveau en matière de technologie, ou bien je pouvais encore améliorer mes compétences de pilotage ou d'ingénierie. Lorsque j'ai atteint ma 17e année en F1, j'ai eu l'impression de perdre un peu l'appétit car il n'y avait plus de nouveauté. Il n'y avait plus rien de nouveau à apprendre."

"En quittant la F1, j'ai eu l'opportunité d'essayer différents championnats qui m'intéressaient. j'ai couru en Super GT au Japon, j'ai couru les 24 Heures du Mans. J'ai fait du tout-terrain car il y avait d'autres compétences à acquérir. On se met dans une position un peu vulnérable parce que les compétences ne sont pas totales, et il reste encore à apprendre pour être au niveau des meilleurs. J'aime ce défi de piloter quelque chose de nouveau. Je sors un peu de ma zone de confort."

Jenson Button sera en piste sur le COTA, fin mars.