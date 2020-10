Jenson Button sort un deuxième livre chargé d'humour et anecdotes

Depuis la clôture du chapitre de sa carrière de pilote titulaire en Formule 1, au terme de la saison 2016, le Britannique n'a pas raccroché les gants et continue à régulièrement s'aligner sur des épreuves diverses, variant, comme son ancien équipier Fernando Alonso, les plaisirs dans différents défis motorisés.

Outre la petite pige lors du GP de Monaco chez McLaren en 2017, en remplacement de l'Espagnol qui se lançait alors un défi sur l'Indy 500, le Champion du Monde 2009 a été vu en 2018 et 2019 en Super GT au Japon, où il a remporté le titre 2018 au cours d'une saison lors de laquelle il a également réalisé un programme d'Endurance avec SMP Racing comprenant des courses emblématiques comme les 24 Heures du Mans. Sa présence en Super GT lui aura aussi valu une apparition dans le championnat DTM lors d'un mash-up entre les deux disciplines, en 2019. Désireux d'ouvrir son horizon personnel, on l'a aussi vu à l'assaut de nombreuses courses hors-piste comme la Mint 400, une épreuve façon "Mad Max" se déroulant au beau milieu du désert du Nevada, qui n'a cependant pas servi d'introduction à une participation au Dakar ou à d'autres épreuves majeures du monde du Rallye-Raid, comme l'avait laissé imaginer son alignement sur l'épreuve de la Baja 1000 pour son 40e anniversaire.

Avec le plaisir comme moteur, Button, qui conserve un pied en F1 à travers son rôle de consultant pour la chaine à péage Sky, diffuseur officiel de la F1 en Grande-Bretagne, s'alignera en ce mois de novembre sur la dernière épreuve du championnat GT Britannique au volant d'une McLaren 720S GT3 de sa propre écurie.

Pendant tout ce temps également, Jenson Button a pris goût à l'écriture et la rencontre de nouveaux fans dans les librairies et autour des plateaux de télévision où il passe faire sa tournée de promotion. "Comment devenir pilote de Formule 1", fraîchement sorti en traduction française aux éditions Talent Sport, est déjà son second ouvrage après son autobiographie "Une vie à la limite", parue en 2018 chez le même éditeur. Cette fois, Button se lance dans un style chargé de second degré dans un passage en revue plein de légèreté des éléments à mettre en place et des qualités à avoir pour tenir l'un des volants les plus enviés de la planète pendant de nombreuses années.

Button aura connu l'une des ères les plus prospères de la F1, tant du point de vue réglementaire et technique, que financier. Au cœur d'une bulle décomplexée et d'une exclusivité alors entretenue par le promoteur de la discipline, le Britannique arrivé très jeune (20 ans) en Formule 1 en 2000 a connu succès et tourments, et sait à quel point l'hygiène de vie et la santé mentale doivent être préservés pour sortir indemne d'une telle carrière. Et "pourquoi ce n'est jamais, mais vraiment jamais, une bonne idée d'acheter un yacht" ! Certains sujets sont cependant plus graves : "Dans les faits, un casque peut vous sauver la vie, il m'a déjà sauvé la vie", écrit-il ainsi. "Pas forcément suite à un accident – bien que l'on puisse se demander dans quelle mesure un casque m'a sauvé la vie lors de mon accident pendant les qualifications à Monaco en 2003 – mais plutôt suite à des impacts en tout genre. J'ai reçu des morceaux de métal sur le casque, et lors d'une occasion en particulier très tôt dans ma carrière, alors que j'étais en séance d'essais pour Williams en Afrique du Sud, en dévalant la ligne d'arrivée, je me suis pris un oiseau. Mon casque n'a même pas été cabossé mais la visière était tout éraflée et je me suis bloqué le cou. Après coup, j'étais un peu secoué, avec des petits bouts d'oiseau qui coulaient goutte à goutte le long de ma visière, ce qui était franchement perturbant, sans compter que je me sentais mal pour ce pauvre vieux piaf dont la mort était la définition même de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. J'étais en vie, ce qui était le principal."

Le style global de l'ouvrage demeure néanmoins très divertissant et globalement réjouissant pour un fan de sports mécaniques car "on ne parle pas des accidents". Il demeure très accessible pour quiconque a un peu de curiosité à attiser sur ce monde exclusif de la Formule 1 avec des anecdotes provenant de l'intérieur. De "ces trucs pas si géniaux que ça et parfois même carrément merdiques" dans lesquels on apprend l'aversion de JB pour "les casquettes à visière plate, cette blague", aux énumérations de conseils sur "comment ne pas gagner les 24 Heures du Mans ni de près, ni de loin" (!) ou encore des indications sur comment maintenir une excellente hygiène de vie alimentaire, de sommeil et de gestion des voyages, Button parle aussi beaucoup de psychologie et entretien des relations entre pairs, qu'ils soient équipiers ou rivaux. On y retrouve aussi des détails sur les routines d'élaboration de relations avec les ingénieurs et l'usine, l'importance de la technique et de l'analyse dans la discipline, ou du "redouté simulateur à 30 millions d'euros".

Bref, "Comment devenir un pilote de Formule 1" est un livre rafraichissant, facile à lire, qui en donne pas mal à travers un ton d'insider libéré, tout en restant respectueux de la rigueur si présente en Formule 1, et dont les 320 pages s'avalent à vitesse Grand V. Vendu 21,90€ dans toutes les bonnes librairies, il s'agit, comme l'indique la quatrième de couverture, d'un "très bon moment en compagnie du champion".

