Des jetons de développement à l'étude pour 2020 et 2021

Alors qu'un accord a déjà été trouvé pour que les châssis actuels soient gelés dans l'optique des saisons 2020 et 2021, les directeurs d'équipe et les instances doivent maintenant établir un procédé pour encadrer les coûts de développement et décider des éléments qui pourront encore évoluer. Inévitablement, chaque écurie a son opinion sur le sujet et sur les pièces à geler ou non.

Lors de la réunion téléphonique organisée lundi après-midi entre les acteurs majeurs de la F1, l'idée d'un système de jetons de développement a émergé et reçu un soutien plus ou moins généralisé. En substance, il a été convenu qu'une part significative du package des monoplaces sera gelée jusqu'à fin 2021, et que les équipes auront chacune un nombre de jetons de développement qu'elles pourront utiliser afin de développer le domaine de leur choix.

Un système similaire a déjà été utilisé au début de l'ère des V6 turbo hybrides, mais il ne concernait que les unités de puissance. Ainsi, chaque motoriste disposait de 32 jetons de développement par an pour faire évoluer son bloc, avant que ce chiffre ne diminue d'année en année. Le procédé avait finalement été abandonné dès 2017 pour faciliter la convergence des performances, en échange d'un prix plus abordable pour les contrats de fourniture moteur.

Outre ce système de jetons de développement, une autre mesure a été abordée pour réduire les coûts sur la période 2020-2021. L'idée serait de renforcer l'ATR (Aerodynamic Testing Restrictions) imposé par la FIA. Il s'agit d'une règle qui limite l'utilisation des souffleries et de la CFD pour le développement aérodynamique. Les changements sur ce point demeurent en discussion, bien que l'ATR soit perçu par beaucoup d'acteurs comme un levier simple et direct permettant d'engendrer des économies.

Enfin, une prolongation de la période de suspension des activités et de fermeture des usines apparaît de plus en plus probable. Elle est actuellement fixée à 21 jours et observée par l'ensemble des écuries en raison du report des huit premiers Grands Prix pour cause de coronavirus.

Avec Adam Cooper