Ancien pilote F1 et vainqueur au Mans, Johnny Dumfries est mort

Johnny Dumfries, dont le véritable nom était John Colum Crichton-Stuart, mais qui était connu sous le nom de Johnny Bute par ses amis, est décédé à l'âge de 62 ans. Issu d'une des plus vieilles et plus riches familles aristocratiques d'Écosse, son choix de "Dumfries" fut une tentative pour masquer ses origines sociales. Il se passionna très tôt pour l'automobile et fut à ses débuts peintre et décorateur pour financer sa carrière et même chauffeur de bus pour l'écurie Williams.

Il se fit d'abord un nom en Formule Ford 1600. En 1984, il écrasa littéralement le championnat de F3 Grande-Bretagne en remportant 14 courses et en étant sacré champion. La même année, il termina second, derrière Ivan Capelli, de F3 Europe. Cela lui ouvrit les portes, en 1985, du tout nouveau championnat de F3000 mais la saison fut décevante et il n'inscrivit qu'un seul point, tout effectuant régulièrement des tests pour Ferrari.

Johnny Dumfries, ici à droite

Pourtant, en 1986, il débuta en Formule 1 dans l'équipe Lotus aux côtés d'Ayrton Senna. La présence du Brésilien au sein de la structure britannique et son refus de faire équipe avec Derek Warwick furent à l'origine de cette promotion pour le moins étonnante. En 15 Grands Prix, il récolta un total de trois points, avec comme meilleur résultat une cinquième place en Hongrie ; pendant ce temps, Senna remporta deux courses et marqua 55 unités.

Pour 1987, Dumfries dût laisser sa place puisque l'accord entre Lotus et Honda imposa l'arrivée du Japonais Satoru Nakajima aux côtés de Senna. Il ne connut plus jamais la Formule 1, en dehors d'essais pour Benetton. Il vivra toutefois en 1988 sa plus grande joie sportive avec la victoire aux 24 Heures du Mans, au volant d'une Jaguar XJR-9, aux côtés de Jan Lammers et d'Andy Wallace. Auparavant il avait roulé sur Porsche puis passa chez Toyota après son succès, signant sa dernière apparition dans la Sarthe pour l'équipe Courage en 1991.

Après la fin de sa carrière, sa vie changea radicalement à partir de 1993 quand son père décéda. Il devint alors le 7e Marquis de Bute et s'occupa du domaine familial du Mont Stuart sur l'île de Bute en Écosse.

#2 Jaguar XJR-9LM Advanced: Jan Lammers, Johnny Dumfries, Andy Wallace