Jordan : Hamilton a "déjà surpassé" Schumacher

Alors que Lewis Hamilton vient de remporter sa sixième couronne mondiale, le monde de la Formule 1 ne peut éviter les comparaisons entre le Britannique et Michael Schumacher, qui compte un titre de plus que lui et est le pilote le plus sacré de la discipline reine. Chacun y va de son opinion, qui peut également être de ne pas vouloir comparer.

Eddie Jordan, ancien directeur de l'écurie éponyme dans les années 1990-2000 et qui a mis le pied à l'étrier du pilote allemand lors du GP de Belgique 1991, n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat, pour talkSPORT. "Tout le monde a sa propre opinion sur cette question, mais je suis de l'avis qu'il [Hamilton] a déjà surpassé Michael. Michael a débuté avec moi, donc il y a une histoire d'amour, mais il y a une situation que les gens ne peuvent peut-être pas totalement appréhender."

"À l'époque, je m'occupais de gens comme [Rubens] Barrichello, [Eddie] Irvine, [Giancarlo] Fisichella et [Jean] Alesi, et chaque fois que nous allions signer un contrat avec Michael Schumacher ou Ferrari, il y avait toujours des conditions selon lesquelles ce que nous avons vu à Austin [la lutte entre Hamilton et Bottas pour la victoire] n'aurait pas été autorisé à se produire."

"Lewis, s'il avait dans son contrat les mêmes choses, il aurait pu dépasser Bottas [pour gagner la course]. Vous ne pouvez pas avoir cela dans un sport compétitif, une partie de l'équipe qui impose des choses à l'autre. Pour moi, c'est un défaut pour Michael. Sept Championnats du monde... combien en aurait-il eu s'il n'avait pas eu l'influence et le soutien des autres personnes de l'équipe ?"

"Et je ne parle pas seulement des membres de l'équipe ; je parle des pilotes. Lewis est déjà sur une autre planète, à mon avis. Il l'a fait tout seul. Ce qu'il a fait a apporté beaucoup de fierté à sa famille et ses proches, et il peut l'être à juste titre."