Jordan voit Vettel comme le Damon Hill d'Aston Martin

Le parallèle est évident : un Champion du monde d'un certain âge qui rejoint l'écurie de milieu de tableau fondée sous le nom de Jordan après avoir passé le plus clair de son temps dans un ou des top teams. C'était le cas de Damon Hill en 1998 lorsque le Champion du monde 1996, pilote emblématique de l'écurie Williams, a signé chez Jordan Grand Prix à 37 ans après une saison infructueuse chez Arrows. C'est le cas de Sebastian Vettel qui, à 33 ans, s'engage dans le projet Aston Martin après avoir été poussé vers la sortie par Ferrari.

À l'époque, Hill avait apporté à Jordan sa toute première victoire, devançant son coéquipier Ralf Schumacher lors du très animé Grand Prix de Belgique 1998. Par la suite, malgré des performances personnelles en berne en 1999, ses compétences techniques avaient aidé Heinz-Harald Frentzen à jouer le titre face à Mika Häkkinen et Eddie Irvine. C'est ce que confie Eddie Jordan, relayé par Reuters, qui voit Sebastian Vettel jouer un rôle tout aussi crucial chez Aston Martin aux côtés de Lance Stroll.

"Nous avons vu au-delà de tout doute que Lance est extrêmement rapide, mais il y a d'autres moments où il ne l'est pas tant que ça", analyse Jordan. "Je pense que cela va tirer Lance vers le haut et que les informations et connaissances d'un quadruple Champion du monde auront un effet immense sur l'équipe."

"Jordan battait de l'aile lorsque nous avons recruté Damon Hill, et tout le monde sait qu'il n'était pas le plus rapide des pilotes. Mais ce qu'il avait, c'étaient des connaissances immenses, la capacité à gagner, et il a apporté ça en provenance de Williams. Il nous a propulsés vers la victoire. Je pense que Vettel peut apporter cela."

L'Irlandais est ainsi convaincu que son écurie, qu'il a vendue en 2005 après 14 ans d'existence, peut connaître le succès sous l'égide de son nouveau propriétaire, le milliardaire canadien Lawrence Stroll.

"À mon avis, maintenant que Bernie [Ecclestone, qui a dirigé la F1 jusqu'en janvier 2017] est parti, il n'y a personne en Formule 1 qui ait les aptitudes, l'intelligence et le charisme financier pour avoir autant de succès que Lawrence Stroll", estime Jordan. "Bien que nous ayons d'énormes différends, ce qui n'a jamais faibli, c'est ma totale confiance en sa capacité propre à lui à retourner les choses en sa faveur. Il transforme ce qu'il touche en or."

Rappelons qu'en 30 ans d'existence, l'écurie n'a remporté que cinq victoires – quatre en tant que Jordan, puis le succès de Sergio Pérez pour Racing Point au Grand Prix de Sakhir 2020. D'autres vont-elles suivre dans un avenir proche ?

