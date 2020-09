Jordan : Wolff devrait "quitter" Mercedes tant qu'ils sont au top

Toto Wolff, qui dirige l'écurie Mercedes de Formule 1, est actuellement en négociations concernant son nouveau contrat avec la marque allemande qui pourrait l'amener à occuper un nouveau poste de direction. Même s'il conserverait une grande partie de ses responsabilités actuelles de team principal, ce changement offrirait à Wolff la possibilité de ne pas passer autant de temps auprès de l'équipe et lui épargnerait notamment un certain nombre de voyages sur les Grands Prix.

Les discussions sur un tel changement ont alimenté les rumeurs sur l'avenir de l'Autrichien, même si ce dernier a tenté d'y mettre fin. Surfant sur celles-ci, Eddie Jordan estime que la situation pourrait évoluer, avec notamment à l'esprit l'arrivée dans le giron Mercedes d'INEOS, qui pourrait s'impliquer financièrement dans l'écurie. L'Irlandais juge également que le moment serait idéal pour un départ de Wolff.

"La seule chose dont je suis vraiment sûr est qu'INEOS va acheter l'équipe et, bien sûr, dans ce package, avec les gens de Mercedes et en particulier le nouveau président, c'est un fait connu qu'Ola [Källenius], qui est le nouveau PDG et président du conseil d'administration du groupe, a eu quelques problèmes avec Toto par le passé."

"Et, vous savez, Toto, pour être très honnête, est au niveau des Frank Williams, Ron Dennis et de tous ces gens. Il a été sensationnel. Il est donc temps qu'il passe à autre chose."

Jordan suggère qu'avec la perspective d'un septième doublé consécutif pour Mercedes au niveau des championnats, Wolff n'aura pas de meilleur moment pour vendre sa participation dans l'écurie. "Je suis sûr qu'il commence à en avoir assez de la situation", a ajouté Jordan. "Il a gagné tous ces championnats et il a créé un mythe autour de Lewis Hamilton et même de l'équipe."

"Dans la vie, il faut se rappeler qu'il y a de très bons moments pour partir et de très mauvais moments pour partir. Et un très bon moment, c'est maintenant pour Toto. Si c'était moi, et si j'étais son conseiller, je lui dirais : 'Fous le camp. S'il te plaît, Toto. Prends l'argent sur la table, ça ne sera jamais aussi bien que ça à l'avenir'."

