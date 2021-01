Magnussen s'est lassé de jouer les points en F1

Pour l'instant, la Formule 1, c'est fini pour Kevin Magnussen. Poussé vers la sortie par une écurie Haas en quête de budget, le Danois a trouvé refuge en IMSA, championnat américain d'Endurance, pour la saison 2021 ; il y fera équipe avec Renger van der Zande chez Chip Ganassi Racing, avec la perspective de participer aux 24 Heures de Daytona notamment. Manifestement, cela fait le bonheur de celui qui n'a plus gagné la moindre course depuis le 20 octobre 2013 en Formule Renault 3.5, où il avait été couronné.

En fait, Magnussen n'est même pas monté sur le podium depuis son premier Grand Prix en Formule 1, à Melbourne en 2014, et il ne cache pas ressentir une certaine lassitude, ayant conclu sa carrière par 27 courses hors du top 8.

"J'attends vraiment ça avec impatience, j'ai hâte", déclare Magnussen à Motorsport.com au sujet de ses débuts en IMSA. "Ça rend tout plus facile. Je ne suis pas triste qu'Abu Dhabi soit ma dernière course en Formule 1. Piloter les voitures me manquera, et les gars de l'équipe me manqueront particulièrement. Mais je ne peux m'empêcher d'être enthousiaste, tourné vers ce qui m'attend, plutôt qu'être triste de ne pas être en F1."

"Tout le monde veut arriver en Formule 1, moi compris. C'est ce dont j'ai toujours rêvé. Mais au bout d'un moment, si l'on ne peut pas gagner des courses, même marquer des points n'est pas si enthousiasmant. Avec Haas, nous en avons marqué beaucoup. Récemment, pas tant que ça. Mais même entrer dans le top 10, on s'en lasse. Ce n'est pas un véritable objectif pour un vrai gagnant. Ça ne peut pas le satisfaire."

Contraint de composer avec une Haas en difficulté depuis deux ans, Magnussen est quelque peu amer quant à l'importance de la voiture dans la Formule 1 actuelle. "En Formule 1, il faut avoir une super voiture capable de gagner des courses. Bien sûr, une fois sur mille, cela peut arriver que quelqu'un gagne sans avoir la meilleure voiture, mais c'est plus une question de chance, il faut des circonstances vraiment extrêmes pour que cela se produise. Le pilote ne peut pas faire la différence seul. C'est véritablement impossible." Bien sûr, l'ancien pilote Haas verse ici dans l'exagération : après tout, il est arrivé au moins trois fois en 2020 que le vainqueur n'ait pas la meilleure voiture…

"Je suis vraiment impatient de retrouver une situation de victoire, de pouvoir me réveiller le matin et me dire à quel point je suis impatient de jouer la victoire à Daytona, à Sebring ou à Laguna Seca, etc. Ce sont des circuits géniaux et des courses que je vais pouvoir attendre avec hâte."

Propos recueillis par Luke Smith