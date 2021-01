Kevin Magnussen s'est vu jouer le titre F1 en 2014

C'est un club très fermé. Depuis Mark Donohue il y a 50 ans, seuls trois des 378 pilotes ayant fait leurs débuts en Formule 1 sont montés sur le podium dès leur premier Grand Prix. C'est le cas de deux Champions du monde, Jacques Villeneuve en 1996 et Lewis Hamilton en 2007, mais aussi de Kevin Magnussen en 2014.

Membre du programme de jeunes pilotes McLaren de 2010 à 2013, année de son titre en Formule Renault 3.5, Magnussen a été promu à un baquet de titulaire par l'écurie de Woking dès 2014, à la place d'un Sergio Pérez qui n'avait pas donné satisfaction l'année précédente.

Le Danois a impressionné sous la pluie pour ses premières qualifications avec la quatrième place (certes à plus d'une seconde du troisième) au Grand Prix d'Australie, loin devant son coéquipier Jenson Button, onzième. Il a ensuite profité de l'abandon de Lewis Hamilton et de la disqualification de Daniel Ricciardo pour monter sur le podium avec la deuxième place, comme Villeneuve et Hamilton à Melbourne en leur temps, tandis que Button a hérité de la troisième. Manifestement, il s'est quelque peu enflammé à la suite de cette performance.

"C'est dur de savoir comment vont se passer les choses", estime Magnussen auprès de Motorsport.com. "Je dois dire que quand j'ai commencé ma carrière en F1, à Melbourne en 2014, j'avais des attentes très élevées. Après cette première course, je croyais que j'allais me battre pour le championnat dès ma première année. On ne peut jamais prédire comment les choses vont se passer en Formule 1. Il faut juste faire de son mieux et profiter tant que ça dure."

Dominé par Button, Magnussen n'est entré dans le top 6 qu'une fois lors des 18 autres Grands Prix de la saison 2014, qu'il a conclue au onzième rang. En fait, il n'allait plus monter sur le podium de toute sa carrière, passé par Renault en 2016 puis Haas de 2017 à 2020. Effectivement, l'association avec McLaren s'est achevée au bout d'un an, lorsque l'écurie anglaise a eu l'opportunité de faire revenir le double Champion du monde Fernando Alonso. Magnussen a donc dû composer avec l'incertitude liée à son avenir lors de cette première campagne dans l'élite, mais il n'est pas rancunier.

"Je ne peux pas me plaindre : je suis reconnaissant de l'opportunité que McLaren m'a donnée en tant que rookie", déclare-t-il. "Je ne peux pas vraiment dire que je regrette quoi que ce soit. Je croyais que j'allais faire mes débuts en Formule 1 avec Force India, à l'époque. C'était quasiment fait, c'était ce à quoi je m'attendais, c'était ce que me disait McLaren. À la dernière minute, ça a changé et ils m'ont mis chez McLaren."

"Les moments autour de mes débuts ont été très mouvementés, mais en fin de compte, je suis content de la manière dont les choses ont tourné. Je peux toujours trouver des choses que j'aurais faites différemment si je pouvais les refaire, et des décisions que j'aurais prises différemment si je pouvais les prendre à nouveau. Mais en fin de compte, j'ai fait carrière en Formule 1. Il n'y a pas grand-monde qui a cette chance. Pour un gosse qui rêve de F1, c'est un rêve très difficile à réaliser. Je l'ai fait, et j'en suis reconnaissant, content d'avoir eu l'opportunité."

Et lorsque nous lui demandons s'il y a une grande décision qu'il changerait s'il pouvait le faire, Magnussen répond : "Oui, mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus. C'est comme ça, et je suis content de la manière dont les choses ont tourné."

Propos recueillis par Luke Smith



Related video