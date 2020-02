Le kilométrage des équipes après le 3e jour à Barcelone

Après deux journées à plus de 1350 tours, ce vendredi a vu quatre drapeaux rouges au total, pour quatre écuries différentes ce qui, en plus de leur coûter du temps de roulage et de vérification/réparation, ne permet pas aux autres structures de prendre la piste pendant les interruptions.

Kilomètres par équipe et motoriste lors du troisième jour

Illustration : Camille De Bastiani

Tours par équipe

Écurie Jour 1 Jour 2 Jour 3 Total (J1 à J3) Équivalence

en nb de GP (1 GP = 66 tours) Mercedes 173 183 138 494 7,48 Red Bull 168 134 169 471 7,14 Alfa Romeo 138 134 152 424 6,42 McLaren 161 137 125 423 6,41 AlphaTauri 116 147 121 384 5,82 Renault 118 93 169 380 5,76 Racing Point 108 145 116 369 5,59 Ferrari 132 122 100 354 5,36 Williams 136 116 72 324 4,91 Haas 104 158 52 314 4,76

Tours par motoriste