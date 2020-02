Le kilométrage des équipes après le 4e jour à Barcelone

Chose étonnante bien qu'anecdotique : les écuries ont bouclé ce mercredi 1214 tours, soit exactement le même nombre que vendredi dernier. Cela reste en deçà des impressionnants deux premiers jours, où les 1350 boucles avaient été atteintes et dépassées. Sur le plan individuel, Mercedes maintient son roulage avec une troisième journée à 170 tours et plus, alors que Ferrari signe sa meilleure journée.

Kilomètres par équipe et motoriste lors du quatrième jour

Écurie Kilomètres parcourus Moteur Kilomètres parcourus Mercedes 833 Le circuit de Barcelona-Catalunya est long de

4,655 km Mercedes 1918 Ferrari 763 Ferrari 1746 Renault 591 Renault 1066 Racing Point 591 Honda 922 Red Bull 521 Haas 498 Williams 493 Alfa Romeo 484 McLaren 475 AlphaTauri 400

Tours par équipe

Écurie Jours 1 à 3 Jour 4 Total (J1 à 4) Équivalence

en nb de courses (1 course = 66 tours) Mercedes 494 179 673 10,20 Red Bull 471 112 583 8,83 Alfa Romeo 424 104 528 8,00 McLaren 423 102 525 7,95 Ferrari 354 164 518 7,85 Renault 380 127 507 7,68 Racing Point 369 127 496 7,52 AlphaTauri 384 86 470 7,12 Williams 324 106 430 6,52 Haas 314 107 421 6,38

Tours par motoriste