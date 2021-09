Kimi Räikkönen annonce sa retraite !

Clap de fin pour Kimi Räikkönen ! À 41 ans, le Finlandais a annoncé ce mercredi qu'il prendrait sa retraite de la Formule 1 à l'issue de la saison en cours. Ce sera la fin d'un chapitre ouvert il y a 20 ans, lors de la saison 2001 avec, à l'époque, l'écurie Sauber.

"Voilà. Ce sera ma dernière saison en Formule 1", confirme le Champion du monde 2007. "C'est une décision que j'ai prise l'hiver dernier. Ce n'était pas une décision facile mais après cette saison, le temps est venu pour de nouvelles choses."

"Même si la saison est encore en cours, je tiens à remercier ma famille, toutes mes équipes, tous ceux qui ont été impliqués dans ma carrière automobile, et spécialement vous, les fans géniaux qui m'avez encouragé pendant tout ce temps. La Formule 1 arrive peut-être à son terme pour moi, mais il y a encore énormément de choses que je veux faire dans la vie, et dont je veux profiter."

En 342 Grands Prix disputés à ce jour, Kimi Räikkönen a conquis 21 victoires, 18 pole positions et 103 podiums, signant également à 46 reprises le meilleur tour en course. Débutant au Grand Prix d'Australie 2001, il dispute actuellement sa 19e saison dans la catégorie reine. Il aura piloté pour quatre équipes différentes : Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus et Alfa Romeo, passant par deux fois du côté de Maranello, avec comme point d'orgue son titre mondial décroché en 2007.

Non conservé par Ferrari au terme de la saison 2018, il avait choisi de rejoindre Alfa Romeo, démontrant ainsi son envie intacte de courir. C'est donc au terme de son bail de trois années qu'il va raccrocher, faisant du même coup tomber l'un des dominos qui étaient particulièrement scrutés sur le marché des transferts.

En effet, la place que libère Räikkönen va dans le sens des dernières spéculations, faisant état de contacts avancés entre Alfa Romeo et Valtteri Bottas dans le cas d'une promotion de George Russell chez Mercedes. Si cela venait à se concrétiser, reste à savoir ce que ferait l'écurie italo-suisse avec son autre pilote, Antonio Giovinazzi, qui a cohabité ces trois dernières années avec Räikkönen.

