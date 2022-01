Räikkönen débarrassé des "conneries qui circulent" en F1

La carrière de Kimi Räikkönen en Formule 1 s'est achevée le mois dernier, après un record de 350 départs en Grand Prix pendant 19 saisons avec 21 victoires et un titre mondial à la clé. Le taciturne Finlandais a quitté le paddock sans se retourner, lui qui était amoureux de la course mais abhorrait tout ce qui allait de pair. Manifestement, certains aspects de son passage en Formule 1 ne lui manqueront pas.

"Il y a tant de choses qui se passent ici et qui n'ont pas de sens, du moins dans ma tête", déclare Räikkönen à Motorsport.com. Lesquelles ? "Toutes sortes de conneries qui circulent. On le sait, mais personne ne le dit. Des choses qui ne devraient même pas exister, à mon avis. Beaucoup de choses sont tellement fake ici. C'est bon de partir. Mentalement, ça fait beaucoup de bien de se sortir de toutes ces conneries pendant un moment."

Räikkönen a plus ou moins connu deux carrières en Formule 1 : la première de 2001 à 2009, chez Sauber, McLaren et Ferrari, puis la seconde de 2012 à 2021, avec Lotus, Ferrari et Alfa Romeo (Sauber). Il révèle avoir trouvé "plus facile de revenir" en F1 en sachant qu'il allait "retrouver exactement ce qu'il avait déjà quitté", même si ce n'était pas si mal à ses débuts puisque "tout était nouveau". Mais ça n'avait "rien à voir avec aujourd'hui", ajoute-t-il.

Surtout, le Champion du monde 2007 déplore l'importance qu'a pris l'aspect financier dans l'élite. "L'argent a certainement changé [les choses], comme dans n'importe quel sport", estime-t-il. "Plus il y a d'argent, plus il y a de politique. En général, dans tout pays, il y a des manœuvres dont les gens ne sont jamais informés à moins d'être impliqués. Vous le savez probablement. C'est sûr que l'argent joue un grand rôle, ainsi que le pouvoir. J'imagine que les gens veulent avoir du pouvoir, ceci et cela. Je pense qu'il y a beaucoup de bons politiciens [en F1] qui se débrouilleraient bien dans la vraie politique !"

La course a-t-elle ainsi perdu de son importance en F1 ? "C'est comme ça depuis de très nombreuses années", répond Räikkönen, qui pourrait ne plus jamais monter dans un bolide en compétition. "C'est juste que les gens s'en rendent peut-être compte davantage désormais."

Mais le nordique, pour sa part, s'est tenu à l'écart de toutes ces considérations extra-sportives autant qu'il le pouvait. "Je sais beaucoup de choses qui se passent, mais je ne m'implique pas. Je ne pense pas qu'il soit très sain de s'impliquer tous les jours", conclut-il.

Propos recueillis par Luke Smith