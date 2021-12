Kimi Räikkönen élu "Pilote du Jour" du GP d'Abu Dhabi

Kimi Räikkönen a fait ses adieux à la Formule 1 ce dimanche à Abu Dhabi, et les fans de Formule 1 ont manifestement tenu à lui faire un cadeau d'au revoir en l'élisant Pilote du Jour de ce Grand Prix. Räikkönen n'a pourtant pas fait grand-chose d'exceptionnel ce week-end, éliminé en Q1 et contraint à l'abandon après 25 tours de course en raison d'un problème de freins présumé qui l'a envoyé dans le mur. Quoi qu'il en soit, les votants ont donné leur verdict !

Résultat des votes du Pilote du Jour :

Kimi Räikkönen - 42,8%

Sergio Pérez - 21,5%

Lewis Hamilton - 10,9%

Max Verstappen - 7,6%

Valtteri Bottas - 4,9%

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2021

Grand Prix Pilote du Jour Bahreïn Sergio Pérez (Red Bull) Émilie-Romagne Lando Norris (McLaren) Portugal Sergio Pérez (Red Bull) Espagne Lewis Hamilton (Mercedes) Monaco Sebastian Vettel (Aston Martin) Azerbaïdjan Sebastian Vettel (Aston Martin) France Max Verstappen (Red Bull) Styrie Charles Leclerc (Ferrari) Autriche Lando Norris (McLaren) Grande-Bretagne Charles Leclerc (Ferrari) Hongrie Fernando Alonso (Alpine) Belgique Non attribué Pays-Bas Sergio Pérez (Red Bull) Italie Daniel Ricciardo (McLaren) Russie Lando Norris (McLaren) Turquie Carlos Sainz (Ferrari) États-Unis Max Verstappen (Red Bull) Mexico Sergio Pérez (Red Bull) São Paulo Lewis Hamilton (Mercedes) Qatar Fernando Alonso (Alpine) Arabie saoudite Max Verstappen (Red Bull) Abu Dhabi Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)